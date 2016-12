Cât de înaltă trebuie să fie casa vecinului

„Am găsit un teren pentru casă, locul are deschidere destul de mică. Am fost cu un agent imobiliar să analizez terenul, iar vecinul din stânga s-a băgat rapid în discuție și a început să-mi explice unde trebuie să pun temelia ca să nu-i iau lui lumina, că dacă nu-i prezint lui studiul de însorire, mă dă în judecată, c-o fi, c-o păți… Nici mie nu-mi convine să am probleme cu vecinul, dar îmi fac și eu niște calcule, ca să ies mai ieftin. M-ar ajuta să știu cum e cu însorirea asta și cât de înaltă trebuie să fie casa mea față de cea a veci-nului? Cu mulțumiri, Jan Simion”.v v vPentru ca înălțimea maximă a unei clădiri să nu aducă prejudicii sau disconfort vecinilor, potrivit reglementărilor în vigoare, aceasta trebuie fixată de regulamentul local de urbanism, fiind specificată în certificatul de urbanism. Dacă, de exemplu, proprietarul și-ar dori o înălțime mai mare, primăria va cere prin certificatul de urbanism un Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Totul, din cauză că fiecare zonă are un specific de înălțime. Astfel, pe zona de locuințe individuale, înălțimea este de parter plus unul sau două etaje. De regulă, se poate admite depășirea acestui specific de înălțime cu încă un nivel, însă acest studiu este cerut de primărie sau de Inspectoratul de Stat în Construcții și are ca scop determinarea tipului de pământ pe care se va așeza viitoarea clădire, fie gradul de tasare a pământului, distanța până la pânza freatică etc. Căci, indiferent de calculele personale, specialiștii sunt cei care au ultimul cuvânt.Cât privește studiul de însorire, scopul acestuia este acela de a analiza felul în care umbra unei clădiri afectează iluminatul natural al clădirilor învecinate. Astfel, legea obligă că fiecare cameră a clădirilor afectate de construcția vecină trebuie să fie luminată direct timp de cel puțin o oră și jumătate pe zi.