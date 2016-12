Cât de grav ne putem îmbolnăvi de la câini şi alte animale?

1

oameni -animale

Nu am fost chiar atent prin Constanta si totusi am venit acasa curat pe pantofi. In Mangalia,toate vietatile se caca pe strazi,oameni,caini, pasari, si copacii daca ar putea sa o faca,s-ar caca in semn de solidaritate cu toti cacaciosii si suflatorii de muci. Oamenii se spala foarte rar,probabil ca sunt rare sarbatorile asa ca animalele se pot usor imbolnavi si mai apoi sa transmita altor oameni boli,intr-o fraternitate om-animal-boala,specifica orasului purtator de suti de la malul marii.