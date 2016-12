Medicul de gardă

Cât de contagios este oreionul

„Se poate ca un copil care a făcut oreion să-l ia de la altcineva și pentru a doua oară? Știu că oreionul se transmite ușor la cei din jur. M-ar ajuta să știu și care sunt principalele semne care-ți arată că ai oreion. Vă mulțumesc, Adela Nistor”.v v vDupă cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, oreionul este o infecție virală ușoară, care, de regulă, apare la eșantionul de vârstă trei - zece ani. Deși este o boală care se poate transmite și altora, oreionul este considerat, totuși, moderat din punct de vedere contagios. Mai exact, există un risc redus ca alte persoane din anturajul bolnavului să se îmbolnăvească simultan de oreion. În plus, cu toate că este inclus în categoria bolilor copilăriei, atât adulții, cât și copiii de vârsta adolescenței se pot molipsi. Cât privește persoanele mai în vârstă, este posibil ca boala să nu se manifeste în formă gravă, însă la bărbați, medicul ar trebui să urmărească tumefierea testiculelor, întrucât dacă lucrurile scapă de sub control, există riscul de a provoca sterilitate.Un singur episodDoamnă Nistor, potrivit me-dicului, copilul care a făcut odată oreion nu îl va mai face niciodată. Totul, din cauză că va dezvolta ceea ce în termeni medicali se numește imunitate naturală.Ca și simptome, în mare, acestea sunt: febră, oboseală, tumefierea glandelor salivare de sub limbă, mai ales la adolescenți și adulți, infla-mație secundară a testiculelor, care este vizibilă, sau a ovarelor ori pan-creasului, care se resimte ca durere abdominală etc. Dincolo de aceste simptome, ori de câte ori o persoană constată nereguli privind propria sănătate sau a celor din jur, indife-rent dacă este sau nu vorba despre o boală contagioasă, bine ar fi să ceară părerea unui medic.