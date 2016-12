Cât costă şi cum angajezi un detectiv particular la nevoie

Cât costă și cum angajezi un detectiv particular la nevoie

În principiu, prețul investigației pornește de la 10 euro pe oră, însă acesta poate crește în funcție de complexitatea cazului, de numărul investigatorilor, de aparatura folosită etc. De regulă, clienții sunt oameni cu bani, cu funcții sau vedete care își permit să plătească și până la 30 de euro pe o oră de filaj.Într-o perioadă în care societatea îi supune pe copii multor tentații, depistarea anturajelor periculoase în care ar putea fi atrași adolescenții este o îngrijorare care-i determină pe unii părinți să recurgă la serviciile unor detectivi particulari, în speranța că astfel își vor aduce odraslele pe drumul cel bun. Urmare analizelor pe caz, investigatorii particulari de la firmele constănțene contactate ne-au spus că, în general, adolescenții își pierd busola din cauza unor relații greșite cu părinții, dar și pe fondul orgoliului nemăsurat sau al pasiunilor exacerbate, născute din activități mai recente.Pe cine pândesc detectivii?Detectivii nu pândesc doar partenerii cu probleme de cuplu, cum sunt tentați mulți să creadă. Acești profesioniști sunt angajați să facă investigații la care probabil nu v-ați gândit, precum verificarea angajaților unor companii bănuiți, de exemplu, de concurență ne-loială, de scurgeri de informații din companie, verifică moralitatea unor viitori parteneri de afaceri sau a aspiranților la un job cheie, furturi și sustrageri din sedii de firmă de către persoane din interior, monitorizarea concurenței în afaceri, punerea în circuitul comercial a unor produse alimentare sub același nume, găsirea dovezilor și a indiciilor necesare în procese civile privind retrocedările de proprietăți și imobile (persoane decedate, acte arhivate, cronologia vânzărilor acestor proprietăți, înscrisuri contrafăcute), verificarea cazierului viitorilor gineri sau nurori de către socri, verificarea unor probleme de sănătate nedeclarate, iar lista poate continua.Când copilul își pierde busola...„Cum, când și unde s-a produs prăpastia dintre mine și copil? Oare unde am greșit de a luat-o razna?” - sunt întrebări pe care și le pun și părinții unui adolescent de 16 ani, oameni de condiție medie, care cred că numai un detectiv le poate spune în ce anturaj a încăput copilul lor: „Ne e frică să nu înfunde puș-căria, e cam naiv, sunt multe de spus, probabil droguri.... Am fost la IPJ să angajăm un detectiv, dar ne-au spus că n-au ei treabă cu așa ceva, să căutăm pe net. La câte firme fantomă și escroci dau anunțuri pe net, nu prea avem încredere. Plus că se spune că ar avea niște prețuri, mamă-mamă! Cum se face să ajungi la acești oameni?”.IPJ nu se implicăÎntr-adevăr, de la Inspectoratul Județean Constanța al Poliției ni s-a confirmat că instituția nu are nicio implicare în activitatea detectivilor particulari, aceștia fiind autorizați de Inspectoratul General al Poliției București. Cât privește persoanele interesate de asemenea investigații, acestea pot consulta firmele de profil, care se prezintă pe pagina lor de site cu toate datele de identificare. În plus, înainte de perfectarea contractului, dacă ceva pare dubios cu aceste firme, poate fi sesizat IGP.Costurile investigațieiÎn principiu, Dorian Mândruț, reprezentantul unei firme constăn-țene de investigații private, ne-a spus că înainte de a se încheia con-tractul, procedura firmei este aceea de a se întâlni față în față cu clientul pentru a sta de vorbă, toate discuțiile fiind confidențiale: „Dacă se constată că putem merge mai departe cu cazul, se semnează un contract. Firma noastră funcționează din 2004, autorizată potrivit legii, ne-am respectat întotdeauna clauzele contractuale, însă criza ne-a afectat și pe noi, nu ne merge extraordinar, dar ne descurcăm”.Ca perioadă de filaj, în funcție de caz, aceasta poate dura de la o săptămână, până la o lună sau chiar mai mult. Cât privește tariful, în principiu, costurile pornesc de la 10 euro pe oră dacă investigația o face un singur om. Dacă sunt mai mulți investigatori, dar și în funcție de suportul tehnic, costurile cresc. Este loc de negociere dacă investigația se derulează pe mai multe zile. Dacă timpul de verificare este scurt, tariful nu se negociază. Toate firmele contactate ne-au confirmat că tarifele pot ajunge și la 30 de euro pe oră, în funcție de complexitatea cazului, iar dovezile - pozele, fil-mările și raportul scris al activităților - nu sunt prezentate în timp real, ci doar la sfârșitul investigației, discreția fiind asigurată. Cât privește dotările, acestea sunt parcă în concurență cu cele ale poliției: mașini echipate cu camere ascunse, ca-mere foto performante, microfoane și stații, detectivii având asupra lor aparatură ultra performantă. Cât privește munca în sine, ni s-a spus că este la fel de palpitantă ca în filme, detectivii deghizându-se în angajați de la diverse firme de servicii publice, iar solicitările, ca tematică, se diversifică de la o zi la alta, un loc important ocupându-l, într-adevăr, și cele privind controlul asupra unor copii care s-au abătut de la drumul bun.Cum se pot limita sau stopa efectele de scăpare a copiilor de sub control, din punctul de vedere al unui investigator profesionist, veți afla dintr-o altă ediție a ziarului nostru.