Cât costă divorţul la notar şi când nu este posibil

Buna ziua!

As dori si eu niste informatii daca se poate ,privind divortul la notar.Am fost casatorita timp de 15 ani si in urma cu aproximativ 9 ani m-am hotarat sa ne despartim.Nu am reusit sa dam divort avand copilul inca minor si mi-a cerut sa-l pasuiesc cu divortul pana face fata 18 ani ca sa nu plateasca nimic,bineinteles.L-am inteles ,dar au trecut altii trei ani de cand a facut fata majoratul si inca nu am divortat.El este de accord sa dam divort oricum ar fi,prin notar sau la tribunal dar nu vrea sa contribuie cu onorariu.din motiv ca nu are bani de asa ceva.El locuieste undeva in moldova iar eu stau in Bucuresti,insa avem aceeasi adresa in acte,cea din Moldova.As putea da divortul la unul din notarele din Bucuresti neavand adresa aici ?Nu imi permit sa-mi pierd timpul placand la Moldova si chiar nu mai vreau sa-l pasuiesc si sa-l scutesc de unele cheltuieli.Nu stiu daca ar fi de acord sa vina aici,dar cred ca ar putea trimite o declaratie ceva ca este de acord si actele necesare prin posta.As vrea sa stiu daca se poate asa ceva ca vreau sa terminam o data pentru totdeauna iar onorariul si tot ce trebuie platit il platesc eu. Va multumesc si astept un raspuns afirmativ din partea Dvs. Cu stima,Dniela.