Căsătorie de doi lei!

Nu este nicio aluzie răutăcioasă, taxa de timbru pentru oficierea unei căsătorii la Serviciul de Stare Civilă Constanța este de numai doi lei pentru fiecare partener! Tariful este aceleași chiar și pentru partenerul care este cetățean străin. Atenție, însă, în cazul căsătoriei cu un cetățean străin, aceasta se va face în mod obligatoriu în pre-zența unui traducător autorizat. Dacă cetățeanul străin este cunos-cător al limbii române, el va trebui să dovedească asta printr-o declarație pe proprie răspundere, dată în fața unui notar public român. „Numele meu este Denisa Baba, sunt pe cale să mă căsătoresc cu un băiat din Albania și vrem să scoatem actele la Constanța. O prietenă de-a mea, care s-a măritat cu un băiat din Germania, mi-a povestit că a avut probleme cu actele, au umblat mult și au avut o amânare la Starea Civilă, din cauză că n-a avut dosarul cum trebuie. Eu aș vrea să știu exact de ce acte are el nevoie, ca cetățean străin, care a mai fost căsătorit în țara lui și acum e divorțat. Fiind cetățean străin, mă gândesc că oficierea ar putea costa foarte mult pentru el și ar vrea să știe care e taxa? De asemenea, ne interesează dacă certificatul prenupțial poate să-l scoată din țara lui și dacă pot să depun eu actele, în situația în care el n-o să fie în Constanța? Vă mulțumesc din suflet pentru informații și vă doresc numai bine!”. Căsătoria cu un cetățean străin De la Rodica Crăciun, șefa Serviciului de Stare Civilă din Constanța, am aflat că pentru căsătoria cu un cetățean străin, într-adevăr, este nevoie de niște acte speciale, comparativ cu cele necesare pentru cetățeanul român. Certificatul prenupțial, ca să fie valabil, dragă Denisa, el nu trebuie adus din Albania, ci eliberat doar de Policlinica nr. 1 din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Constanța (nu de la medicul de familie!), atenție, cu zece zile înainte de oficierea căsătoriei la Starea Civilă. Alte acte necesare sunt: l certificat de naștere, în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostilă, traducerea lui în limba română, autentificată de un notar public român l dovada eliberată de Ambasada Albaniei la București că solicitantul îndeplinește condițiile cerute de legea țării sale, pentru încheierea căsătoriei în România și certificatul de cutumă (de celibat), eliberat de aceeași ambasadă l copie de pe fila de pașaport l declarație notarială că știe limba română, dacă este cazul. Atenție, în situația în care a mai fost căsătorit, la dosar trebuie atașată și sentința de divorț definitivă, tradusă și legalizată în Albania. Referitor la taxa de timbru, nu există diferențe între parteneri, aceasta fiind de numai doi lei, indiferent dacă sunt cetățeni români sau străini. Dosarele ambilor parteneri se depun la Oficiul de Stare Civilă Constanța cu zece zile înainte de oficierea căsătoriei. Vă dorim „Casă de piatră!”.