Casa vecinului, înaltă cât cere legea

Domnule Andrei Paraschiv, pentru ca înălțimea maximă a unei clădiri să nu aducă prejudicii sau disconfort vecinilor, potrivit reglementărilor în vigoare, aceasta trebuie fixată de regulamentul local de urbanism, fiind specificată în certificatul de urbanism. După cum ne-a explicat arhitectul Oana Nastireanu, dacă, de exemplu, proprietarul ține morțiș ca locuința să aibă o înălțime mai mare, primăria va cere prin certificatul de urbanism un Plan Urbanistic Zonal (PUZ).Specificul zoneiAceste lucruri sunt posibile și din cauză că fiecare zonă are un specific de înălțime. Astfel, pe zona de locuințe individuale, înălțimea este de parter plus unul sau două etaje. De regulă, arhitectul a precizat că se poate admite depășirea acestui specific de înălțime cu încă un nivel, însă acest studiu este cerut de primărie sau de Inspectoratul de Stat în Construcții și are ca scop determinarea tipului de pământ pe care se va așeza viitoarea clădire, fie gradul de tasare a pământului, distanța până la pânza freatică etc. Totul, datorită faptului că indiferent de calculele personale ale proprietarilor, specialiștii sunt cei care au ultimul cuvânt, după ce analizează toți factorii care-și dau concursul la edificarea unei construcții trainice.De asemenea, nu trebuie uitat nici studiul de însorire, al cărui scop este să analizeze felul în care umbra unei clădiri afectează iluminatul natural al clădirilor din jur. În aceste condiții, legea obligă că fiecare cameră a clădirilor afectate de construcția vecină trebuie să fie luminată direct timp de cel puțin o oră și jumătate pe zi.