„Casa nouă mi-a înnebunit pisica“

Pisica furata / rapita

SHARE! Ma cheama Tobita si cineva m-a luat din fata portii acum doua zile de pe strada Dorobantilor din zona Faleza Nord. Stiu ca sunt un motanel de sase luni curat, jucaus, destept si foarte frumos... Sunt negru, cu ochii verzi... Dar... Faptul ca ma plimbam pe strada singur nu inseamna ca a trebuit sa ma rapesti! Sunt trei copilasi (si nu numai ei!) ce imi duc dorul... Incearca sa te pui in locul lor... In plus, am facut niste vaccinuri si daca le repeti, s-ar putea sa imi faci rau! VREAU INAPOI ACASA LA MINE! Te rog sa ma aduci inapoi si promit ca nu voi spune nimanui nimic!