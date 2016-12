Casa-fantomă care a îngrozit constănţenii

4

Modernizare municipiu

Vreti sa aveti Constanta un oras frumos, modern , un oras de factura madascariana , votati Radu Stefan Mazare ! Da , votati acest individ sau stati ascunsi acasa ori mergeti la un picnic in ziua votului si va veti bucura de talentele modernistului Radu Stefan Mazare. Ce ar fi daca toti constantenii care doresc sa scape de pelagra madascarianului sa doneze ei , in mod personal , in lunile in care madascarianul acorda pachete votantilor sai , pachete acelor oameni tinuti in saracie de politica mafiota a usl-asilor reprezentati in plan local de catre madascarianul R.St.M.?