Medicul de gardă

Care sunt semnele peritonitei

„În decembrie anul trecut, am fost la un cabinet privat, iar doctorul mi-a spus că am apendicul mai umflat, să merg la control dacă am dureri, să nu dau în peritonită. Mă mai doare din când în când, dar nu cine știe ce. Cum îți dai seama că ai făcut peritonită, mă gândesc că există niște semne? Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere, Iulia”.v v vCa și semne simple resimțite de persoana afectată de peritonită, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, precizează că mai ușor de identificat ar fi următoarele: ochii în-cercănați, dureri abdominale bruște și puternice la palpare, contractura abdominală și musculară, stări de greață, oprirea tranzitului intestinal, febră și frisoane, creșterea frecvenței respiratorii sau respirație superficială, oboseală etc. De departe, însă, semnalul cel mai veridic al peritonitei este dat de creșterea numărului de leucocite, ce se poate constata în urma analizei de sânge.Ce este peritonita?Medicul ne-a explicat că peritonita reprezintă inflamația peritoneului, mai concret a membranei care acoperă organele abdominale și partea internă a pereților abdominali. Spațiul peritoneal este un spațiu situat între peritoneul visceral (cel care acoperă organele abdominale, constituind seroasa acestora) și peritoneul parietal (care căptușește interiorul pereților abdominali). De menționat că spațiul peritoneal conține o cantitate minimă de lichid, iar în caz de peritonită, în acest spațiu se acumulează o cantitate mai mare de lichid provenit de la bilă, suc gastric, lichid intestinal, puroi etc. De aceea, în cele mai multe situații, peritonita apare când bacteriile se răspândesc printr-o perforație a organelor gastrointestinale sau genitourinare în cavitatea abdominală, și pot fi provocate de apendicita acută, ulcer duodenal sau gastric perforat, sarcină extrauterină etc.