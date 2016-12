Care este limita orelor suplimentare

„Că mai stai o jumătate de oră, o oră când arde la firmă, înțeleg, de acolo mănânci o pâine, plus că e criza asta urâtă, de nu se mai termină! Dar ca să fii obligat să faci ore suplimentare de câteva ori pe săptămână și să uite să te plătească, nu e corect. Câte ore suplimentare poate să facă un angajat ca să fie și plătit în ziua de azi?” (M. Dora).v v vÎntr-adevăr, modificarea prevederilor referitoare la timpul de lucru este un capitol important din noua legislație a muncii, însă Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă precizând că aceasta s-a făcut și prin alinierea directivelor Comisiei Europene privind anumite aspecte ale contractului individual de muncă, nereglementate în vechea legislație. Or, durata timpului de muncă a fost întotdeauna un punct nevralgic al legislației românești și un subiect care a condus la o serie de nemulțumiri în rândul salariaților care munceau peste program câte ore li se impunea. Pentru clarificarea lucrurilor, legea spune că durata maximă a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Cum orice lege are și excepții de la regulă, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână numai cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de patru luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.Compensarea orelor suplimentareCorect și legal ar fi ca munca suplimentară să se compenseze prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia. În aceste condiții, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. În perioadele de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite, din care pot fi compensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.