Care este "cifrul" performanţei unui apometru? Cât costă un apometru bun

Care este "cifrul" performanței unui apometru? Cât costă un apometru bun

Chiar dacă s-ar cumpăra apometrele cele mai scumpe și mai performante ca și clasă de precizie, specialiștii spun că dacă nu sunt montate pe orizontală, „sunt niște bani dați de pomană“.Treaba apometrelor este să înregistreze câtă apă caldă și rece consumăm într-un interval de timp. Mulți acreditează ideea că apometrele nu-și fac bine treaba din cauză că sunt vechi și din clase mai puțin perfor-mante, față de ultimele generații. Și-atunci, se grăbesc să le înlocuiască. Însă, la bloc, unde și posibilitățile financiare ale locatarilor sunt diferite, aceste cheltuieli sunt refuzate din start, oamenii preferând să plăteas-că apa la paușal, decât să dea: „o grămadă de bani pe apometre. Noi n-avem după ce bea apă, și președintele de bloc a vorbit cu nu știu ce firmă să ne pună apometre noi, verificate… cică s-a săturat de discuții. Cam cât costă un apometru din cele mai bune? Mă interesează și ce garanție are! Zău că era mai bine pe paușal!” (Adela Nicolae).Montarea pe orizontală - cheia performanței„Au și apometrele cifrul lor! Dacă nu sunt montate pe orizontală, pot să fie din clasa de precizie cea mai performantă și tot n-o să-și facă bine treaba! Pur și simplu sunt niște bani dați de pomană, nu exagerez!”, ne-a spus, din start, Daniel Ion, administratorul unei firme de montare și verificare apometre. Știe din experiență că, la început, clienții nu puneau accent pe calitatea apometrelor, important pentru ei era să le aibă în casă, achiziție care le dădea garanția că aceste contoare înregistrează consumul real de apă caldă sau de apă rece. Așa se explică de ce, în timp, fiecare și-a montat ce tip de apometru a considerat de cuviință sau la recomandarea instalatorului sau a conducerii asociației, pe verticală, pe orizontală, în locuri mai vizibile sau mai ascunse, după cum considera instalatorul sau proprietarul. „Din această cauză, s-a ajuns ca astăzi să existe voci care pun apometrele la zid și preferă să plătească la paușal. Probabil că dacă ar fi mai interesați să se informeze cum stă treaba cu apometrele, cât de important este să se instaleze pe orizontală, iar la bloc, să fie toate din aceeași clasă, fie B, fie C, nu con-tează, și, de asemenea montate la vedere, pentru a nu se crea nicio eroare și niciun disconfort la citire, și-ar schimba în mod sigur părerea”.Prețul, între 80 și 190 leiPotrivit firmelor de montare și verificare a apometrelor contactate, cel mai performant apometru costă circa 190 de lei, acesta fiind din clasa de precizie C. De precizat că, de regulă, dacă se montează peste 40-50 de bucăți, se acordă un discount semnificativ, iar prețul scade la 170 lei pe bucată.Pe de altă parte, cu toate că și apometrele din clasa B sunt considerate a fi de calitate superioară, prețul acestora este mult mai mic, fiind cuprins între 80 și 70 lei (când se aplică discount, de asemenea, dacă se montează un număr mai mare de apometre).Garanție, verificăriAșadar, indiferent de locație, rolul apometrelor este să măsoare consumul real de apă caldă sau de apă rece, a adăugat Daniel Ion, care a ținut să precizeze că după realizarea racordului dintre țevi, se sigilează. Știe din experiență că unii mai umblă pe la sigilii sau cu alte șmecherii, apoi au pretenții la respectarea termenului de garanție. Însă, apometrele certificate metrologic și sigilate au un termen de garanție de un an. În ceea ce privește termenul verificărilor periodice, conform ultimelor reglementări care au intrat în vigoare la sfârșitul anului 2012, verificările efectuate asupra apometrelor de apă rece sunt valabile 7 ani, iar în cazul apometrelor de apă caldă, 4 ani.În cazul blocurilor mai vechi, pentru asociațiile de locatari, firmele de apometre prestează, prin instalatori calificați, servicii de întreținere și reparații la coloanele și țevile comune de apă caldă și rece ale blocului, precum și la coloanele de canalizare, evident, în baza unui contract între părți.