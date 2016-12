Care este cel mai toxic inamic al unei căsnicii

1

pai, ce scrie femeia

si ce raspundeti voi... Daca individul vine acasa beat frecvent, daca o loveste fara motiv (chiar si o palma....) si daca o injura ca asa are el chef, trebuie sa divorteze. Sau sa-l duca la un psihiatru, care sa-i explice ca sotia nu este bunul lui. Nu sunt de acord cu divortul, dar in acest caz (lovituri repetate, injuraturi, betii, intirzieri pina noaptea tarziu frecvente) se impune. Ori psihiatru, ori divortul! Altfel, scenele se vor indesi si intensifica. Vor ajunge obisnuinta... Femeia are dreptate, in acest caz! Ramine curioasa pozitia parintilor ei... Si aici vine intrebarea: el este bogat? pentru ca atunci... lucrurile nu pot fi transate decat dupa ce ascultati si partea hailalta! Dar e un demers necesar pentru societate si tinerele femei. Ba si pentru barbatii maia grresivi... Ce-ar fi sa continuati investigatia? Cu grija, sa nu suparati betivul...