Care e mâncarea de bază a papagalilor

„Am primit doi papagali superbi de la un prieten, i-a cumpărat dintr-un magazin. Mi-a spus că vânzătorul i-a recomandat să fie hrănit zilnic cu mei. Eu știu că papagalii sunt pofticioși, ciugulesc orice de pe masa stăpânului. Aș vrea să-i hrănesc sănătos, dar nu mă pricep, am nevoie de ajutorul veterinarului!” (Luminița Onofrei).v v vÎntr-adevăr, doamnă Onofrei, mâncarea de bază a perușilor este meiul. Nu o spunem noi, ci medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, care a considerat important, înainte de a intra în detalii, să menționeze că și colivia trebuie să se bucure de o atenție specială. Mai exact, pe fundul acesteia va trebui să puneți nisip dezinfectat (spălat și ars pe o tablă pe flacără la aragaz), iar peste nisip se pun coji de ouă sfărâmate, uscate.Revenind la alimentație, pe lângă mei, perușilor le plac și alte semințe precum ovăzul, floarea-soarelui. De asemenea, le face plăcere să mănânce și miez de pâine, brânză dulce, cartof fiert, brânză dulce.Fructe și verdeață. Perușii adoră să mănânce banană, mere, dar și pătrunjel verde. În plus, le-ar prinde bine și un amestec numit hrană moale, preparat dintr-un ou fiert tare, foarte bine mărunțit cu furculița, un morcov dat pe răzătoarea mică, amestecat cu două-trei lingurițe de pesmet, plus două-trei vârfuri de cuțit de praf de coajă de ou făcut la râșnița de cafea. Amestecul de hrană moale se păstrează la frigider, iar papagalul va primi câte un căpăcel, atenție, la temperatura camerei. Și nu în ultimul rând, puteți procura de la farmaciile veterinare și polivitamine, ca o măsură în plus că păsările vor primi nutrienții de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.