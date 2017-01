Care ar trebui să fie înălţimea maximă a unei clădiri?

Care ar trebui să fie înălțimea maximă a unei clădiri?

„Vreau să mă extind un pic cu casa și nu-mi doresc să-l afectez pe vecin, nici mie nu mi-ar conveni asta. Înainte să cer autorizație aș vrea să știu care este înălțimea maximă a unei clădiri, ce este studiul de însorire și de unde-l obțin? Cu mulțumiri, Alexandru Timotei”.Potrivit reglementărilor în vigoare, înălțimea maximă a unei clădiri este dată de regulamentul local de urbanism, fiind specificată în certificatul de urbanism. Dacă se dorește o înălțime mai mare, primăria va cere prin certificatul de urbanism un Plan Urbanistic Zonal (PUZ).Fiecare zonă are un specific de înălțime (ex: zona de locuințe individuale - case - înălțimea este de parter plus unul sau două etaje). În general, se admite depășirea acestui specific de înălțime cu încă un nivel. Acest studiu este cerut de primărie sau de Inspectoratul de Stat în Constructii și are ca scop determinarea tipului de pământ pe care se va așeza viitoarea clădire, fie gradul de tasare a pământului, omogenitatea acestuia și distanța până la pânza freatică. Indiscutabil, ajută să economisiți bani, întrucât inginerul de structură poate calcula exact, fără aproximări, necesarul de fundație pentru clădirea dumneavoastră.Studiul de însorireAcest studiu are menirea să analizeze modul în care umbra unei clădiri afectează iluminatul natural al clădirilor învecinate. Legea prevede că fiecare cameră a clădirilor afectate trebuie să fie luminată direct timp de minim o oră și jumătate pe zi.