Medicul de gardă

Cârceii, semn de boală?

„Am ținut cură de slăbire în vreo două ture. Sunt mulțumită că am slăbit, numai că am o problemă pe care nu o aveam înainte: cârceii. Nu mi-am imaginat niciodată că de la niște simpli cârcei poți să ai crampe în mușchi și nu te mai poți mișca. Sunt cârceii un semn de boală sau mi-am dereglat organismul după atâtea cure de slăbire?” - întreabă Oana Olaru. v v vDeși, în principiu, cârceii nu sunt asimilați cu o boală, în realitate, potrivit dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, apariția cârceilor ar trebui să nu ne lase indiferenți. Totul, din cauză că asemenea crampe musculare pot constitui o avertizare că organismul ar putea avea unele probleme. Având în vedere cele relatate de cititoarea noastră, dar și faptul că aceste crampe apar, de regulă, și ca urmare a carențelor de calciu, magneziu, este posibil să fie vorba despre unele consecințe nedorite ale curelor de slăbire urmate haotic. De asemenea, alte cauze care duc la apariția cârceilor sunt deshidratarea, sedentarismul, încălțămintea nepotrivită sau tocurile prea înalte etc. Atenție la regimul alimentar. În cazul cârceilor, se recomandă un consum suficient de apă, fructe, iar meniul zilnic trebuie să asigure necesarul de calciu, magneziu, zinc, potasiu, vitaminele C, B6, D și E (se găsesc din belșug în portocale, kiwi, banane, cereale).Definiția cârceilor: contracții dureroase, crampe musculare involuntare ale unui mușchi sau grup de mușchi care apar ca urmare, în general, a carențelor de calciu, magneziu sau ca simptom al spasmofiliei.