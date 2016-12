Psihologul te ajută

Cântarul, amic sau inamic în cura de slăbire?

Obiect care nu minte și nu iartă, cântarul ar putea fi util pe parcursul unei diete de ajustare a greutății corporale doar dacă este folosit cu moderație. Când devine o obsesie, se poate transforma din prieten în cel mai aprig dușman, cu consecințe nebănuite asupra sănătății psihice, dar și fizice.Ce-i de făcut când acele cântarului arată negru pe alb că silueta a luat-o razna? Cele mai multe persoane intră în panică sau chiar în depresie după ce observă că, oricât de drastică ar fi dieta pe care o ur-mează, kilogramele în plus nu se dau duse. Por-nind de la realitatea că nimeni nu poate avea o greutate constantă nici măcar pe parcursul ace-leiași zile, psihologul Speranța Băcana atrage atenția: cântăritul exa-gerat poate demoraliza persoana care și-a făcut o obsesie din a-și testa non-stop greutatea, în mod special atunci când face eforturi disperate ca să slăbească! Într-o asemenea situație se află și cititoarea noastră, Nela Scăpare (36 ani): „După un tratament pe bază de hormoni am început să mă îngraș. Niciodată n-am avut mai mult de 49 kilograme (la 1,58 înălțime). Mă simt groaznic în pielea mea, nu fac un secret că am ținut o grămadă de cure, însă grăsimea s-a lipit de mine, nu vrea deloc să se topească. Problema e că sunt obsedată de cântar, a ajuns o teroare pentru mine, mă trezesc de câteva ori pe noapte doar ca să mă cântăresc, numai cântar văd în fața ochilor. Sunt slăbită psihic și am nevoie de ajutor ca să ies din starea asta. Dacă e să dau, prin oraș, peste un cântar pu-blic, și acolo mă cântăresc. Plus că mă înfometez ca să pot merge la plajă…”.Se poate scăpa de această obsesiePotrivit psihologului Speranța Băcana, pentru multe femei, cura de slăbire a ajuns un adevărat motiv de depresie, mai ales când obiectivul propus pare imposibil de atins. Cu atât mai rău este dacă dieta aleasă presupune excluderea totală a micilor plăceri culinare, în asemenea situații, pasul până la depresie fiind foarte mic. Pe de altă parte, într-un asemenea demers, cântarul ar trebui să rămână cel mai bun aliat al omului, dacă nu chiar obiectul cel mai important din casă. Pentru ca acesta să-și păstreze rolul pe tot parcursul dietei, condiția esențială este să fie folosit ca la carte. Ce înseamnă acest lucru, stimată doamnă Scăpare, ne explică tot psihologul: l străduiți-vă să vă cântăriți doar o dată pe zi, dacă doriți neapărat să vă testați constant greutatea, însă fără să schimbați poziția și locul cântarului l încercați să așezați obiectul cu pricina în baie, direct pe pardoseală l ideal ar fi să vă cântăriți dimineața, pe stomacul gol, de preferință îmbrăcată în aceleași haine sau dezbrăcată l faceți și un grafic al greutății, pe care să-l completați după o repriză de cântărit, în situația în care cântarul dumneavoastră nu este programat să facă singur acest grafic l pentru a nu vă dezechilibra organismul din cauza înfometării (lipsa unor vitamine esențiale afectează și echilibrul psihic!), încercați să luați legătura cu un nutriționist, care vă va în-văța cum să vă asigurați necesarul zilnic de calorii la vârsta și silueta dumneavoastră.Este o realitate de necon-testat, dietele se țin lanț în uni-versul feminin, la fel și repetatele ascensiuni pe cântarul necruțător cu realitatea. Psihologul a ținut să precizeze că mai există și femei care ocolesc, tot cu obstinație, cântarul, de teamă că ar putea afla crudul adevăr despre kilogramele care le-au invadat. Din păcate, niciuna dintre aceste variante nu este cea mai fericită!