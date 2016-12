Când vin copiii la moştenire în locul părinţilor

Când vin copiii la moștenire în locul părinților

Se cunosc nenumărate situații privind drepturile succesorale, când, de dragul banilor, neamurile de sânge se transformă în „neamuri proaste“. Din fericire, răul se poate îndrepta și după mulți ani, dacă cel nedreptățit știe ce are de făcut.„Tata a murit de tânăr și n-a apucat să-și primească și el partea din cele 14 ha de pământ agricol. Unchii mei, pe care i-am respectat și vreau să-i respect în continuare, doar sunt nea-murile mele de sânge, când s-au dat titlurile de proprietate, au declarat că numai ei sunt moștenitori. Au profitat că plecasem din țară și că n-o să mă bag eu pe averea familiei. Acum, spun că n-au știut că, tata nefiind în viață, vin în locul lui la moștenire și, la momentul când s-au dat titlurile de proprietate, nu i-au spus notarului că au mai avut un frate. Plus că se plâng că ei au plătit o groază de bani pe acte, că nu mai sunt dispuși să cheltuie pe așa ceva. Niște neamuri proaste! Sunt singurul copil la părinți, am muncit mult în străinătate, știu că pământul e o avere care crește. Treaba asta o știu și neamurile… M-am interesat la primăria unde s-a dat titlul și mi s-a spus că aș fi renunțat de bună voie la pământ și că nu se mai poate face nimic, mai ales după atâția ani. Totuși, România nu mai e ce-a fost odată! Chiar așa, se pot pierde pe drum niște drepturi, pe bază de minciuni?” - întreabă I. Alexandra.Reluarea dezbaterii moșteniriiNici vorbă că, în țara noastră, nu se pot recupera drepturile succesorale, dacă acestea au fost încălcate în mod abuziv. După cum ne-a explicat avocatul Aurel Glăvan, în situații de genul celei relatate mai sus, există o soluție, care presupune reluarea dezbaterii întregii succesiuni. Cât privește costurile, acesta vor fi plătite de toți moștenitorii, nicidecum doar de tânărul care cere această procedură. Practic, persoana interesată de reluarea dezbaterii succesiunii în termeni corecți va trebui să depună o cerere, la locul unde a fost înregistrat pământul și primăriei care a eliberat actul de proprietate, privind această intenție. Totul, pentru a face posibil ca toți moștenitorii care au acest drept, să vină la moștenire în locul părinților, pentru că legea le dă acest drept.Renunțarea la moștenireCât privește invocarea renunțării „de bună voie” la moștenirea terenului cu pricina, avocatul subliniază că nicio autoritate a statului nu se poate prevala de renunțare, atâta timp cât nu există și un document scris în acest sens. Practic, pentru a se considera că o persoană cu drept de moștenire nu mai are pretenție la bunul cuvenit, este nevoie ca aceasta să fi trecut pe la notar, împreună cu ceilalți moștenitori și să fi semnat o declarație notarială, din care să rezulte că renunță, de bună voie, la moștenire.Taxele, plătite de toți moștenitoriiPotrivit avocatului A. Glăvan, taxele notariale se calculeză proporțional cu valoarea bunurilor supuse moștenire, cu respectarea grilei notariale de tarife. Iar când bunul este un teren agricol, se iau în calcul și zona în care este amplasat, și suprafața. Așadar, concluzia este clară, copilul poate veni la moștenire în locul părinților, cu respectarea legislației, întrucât dreptul la moștenire nu poate fi afectat dacă restul persoanelor cu drept de moștenire nu au declarat că mai există și o altă rudă care trebuie să participle la dezbaterea succesorală. „Să presupunem că rudele n-au știut că, în locul fratelui lor, vine la moștenire copilul lui și nepotul lor. Însă, este imposibil ca notarul să nu fi întrebat câți copiii a avut proprietarul terenului, dacă au copii, sunt o serie de întrebări specifice situației, notarii sunt foarte prevăzători. Posibil ca neamurile să se fi calicit, sunt mii de astfel de cazuri, chiar acum lucrez la o speță similară. S-ar părea că mai sunt și alte neamuri proaste în țara asta!” - ne-a mai spus avocatul, care este de părere că nimeni nu ar trebui să se lase doborât de formalitățile în sine, oricât ar fi de stufoase, și să renunțe la drepturile sale, căci precedentele dau apă la moară și altor abuzuri între membrii aceleiași familii.