Medicul de gardă

Când trebuie făcut primul consult ginecologic?

„Mă adresez dumneavoastră într-o situație foarte delicată din cauză că nu am mamă și nici o altă rudă de încredere cu care să mă sfătuiesc. Problema este următoarea: am o soră minoră (14 ani), care are o relație cu un băiat de 17 ani. Pentru siguranța ei i-am cerut să mergem la un ginecolog, însă refuză. E cazul pentru un consult ginecologic la vârsta ei sau numai în situație de sarcină se cere așa ceva? Vă mulțumesc din suflet și îmi cer scuze pentru îndrăzneală!” (A.I.).Cu toate că, în general, prima vizită la ginecolog, cu atât mai mult la vârste fragede, este un moment destul de stresant, medicul primar Anca Sima, din cadrul Clinicii Homeomed, atrage atenția că nu există niciun motiv care să justifice reticențele tinerelor față de un examen atât de important pentru sănătatea lor. Referitor la vârsta recomandată pentru un astfel de moment, dacă nu se face un control de rutină la apariția primului ciclu menstrual, după prima relație sexuală, consultul ginecologic nu ar trebui evitat. Această consultație i-ar fi utilă și pentru prescrierea unor anticoncepționale, dar și pentru alte sfaturi, având în vedere și vârsta surorii dumneavoastră.Ar trebui să-i explicați că la ginecolog trebuie mers preventiv, pentru a stopa eventualele probleme, nicidecum după ceapar necazurile de sănătate.Orice femeie trebuie să știe că numai urmare unor controale regulate se pot descoperi, din timp, eventuale afecțiuni sau alte probleme de sănătate.