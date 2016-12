„Când ţi-e lumea mai dragă, pică curentul!“

SEMNALE

„Când ți-e lumea mai dragă, pică curentul!“

Locuitorii din Palazu Mare reclamă întreruperea sistematică a alimentării cu energie electrică. Potrivit reprezentanților Enel Distribuție Dobrogea, situația se datorează derulării în zonă a unei lucrări de modernizare a izolației la o linie de medie tensiune, care va fi terminată la sfârșitul acestei luni. Una dintre urmările viscolului care a măturat nu doar România, ci și întreaga Europă a fost și întreruperea alimentării cu energie electrică în sute de localități. Numai în Dobrogea, rafalele puternice de vânt au făcut ca peste 20 de localități să rămână fără curent electric. Mihai Mustacă, din Palazu Mare, însă, atenționează Enel Distribuție Dobrogea, și prin intermediul nostru, că locuitorii străzii Tineretului din localitate suferă din cauza deselor întreruperi ale furnizării energiei electrice din decembrie 2009 și până în prezent: „Sunt foarte, foarte supărat pe Enel și nu înțeleg cum este posibil să rămânem fără curent în mod constant. Practic, nici nu mai țin minte numărul zilelor în care am suferit și suferim în continuare, în primul rând de frig, având în vedere că centrala mea termică funcționează pe gaze. E un adevărat dezastru, mai ales pe vremea asta cumplit de rece! Supărarea mea a fost accentuată și de atitudinea celor care ar fi trebuit să-mi preia reclamația, dar care au preferat să mă paseze de colo – colo, în loc să mă lămurească ce se întâmplă. Vă dați seama că era tot ce îmi lipsea în acele momente de stres maxim! Am apelat la dumneavoastră pentru că, pe cont propriu, nu am reușit să aflu de ce ni se întrerupe curentul atât de des, chiar dacă vremea nu ridică probleme?”. Lucrări pentru creșterea gradului de siguranță în instalații Reprezentanții Enel ne-au explicat că situația reclamată de cititorul nostru se datorează faptului că în Palazu Mare, inclusiv pe strada Tineretului, este în curs de desfășurare o lucrare de modernizare a izolației la o linie de medie tensiune. Scopul acestei lucrări este tocmai creșterea gradului de siguranță în instalații, precum și redimensionarea instalațiilor datorită creșterii consumului casnic din zonă. Întreruperile programate au fost anunțate în presă Lucrările au fost demarate la 30 noiembrie 2009 și se vor finaliza până la sfârșitul lunii ianuarie 2010. Mai mult, reprezentanții Enel au confirmat că în această perioadă au avut loc o serie de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, pentru că numai așa se putea lucra în instalații în condiții de siguranță. În ideea ca oamenii să nu fie luați prin surprindere, aceste întreruperi programate (ele au avut loc în opt zile din intervalul 30 noiembrie – 15 decembrie 2009), au fost anunțate în timp util prin întreaga presă locală, pentru ca abonații să fie informați de ce se întrerupe curentul electric. Au fost și întreruperi cauzate de viscol Din păcate, vremea nefavorabilă în această zonă a cauzat și întreruperi accidentale în zilele de 22 - 23 ianuarie, perioadă în care s-au înregistrat defecțiuni la trei posturi de transformare. Or, din cauza accesului dificil spre locul de intervenție, cu toate că echipele Enel Distribuție Dobrogea au depus tot efortul necesar în vederea remedierii operative a avariilor și a reluării alimentării cu energie electrică în zonele afectate în cel mai scurt timp posibil, către toți clienții afectați, uneori remedierile au durat peste zece ore, interval în care abonații au intrat în panică.