Când te poate lăsa banca fără banii de înmormântare

Din păcate, la momentul constituirii unui depozit bancar, nu toți citesc cu atenție contractul, mulțumindu-se, în multe situații, să povestească operatorului bancar ce doresc, apoi să semneze. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția o cititoare, care susține că deși s-a prezentat cu mama sa la bancă, în momentul constituirii depozitului, nimeni nu i-ar fi spus că drepturile împuternicitului se opresc la momentul decesului titularului:„Mama a pus leu peste leu, iar acum șase ani, a făcut un depozit special pentru cheltuielile de înmormântare, de care nu s-a atins. A explicat la bancă pentru ce vrea depozitul, ca să facă un contract pe o dobândă mai bună. Exact în ziua decesului, m-am dus la bancă, am declarat că mama a murit și trebuie să scot banii de înmormântare. Doamna de la ghișeu mi-a spus că trebuia să scot banii cât era în viață și n-a vrut să-mi dea nici măcar 2.000 de lei fără certificat de moștenitor. Am vrut să-i duc o dovadă de la notar, că sunt singura moștenitoare, neavând frați, dar femeia a fost de neclintit. Când s-a făcut contractul, ne-au spus că și titularul, și îm-puternicitul au aceleași drepturi. Puteau să ne spună atunci toate astea, nu să-mi ceară certificat de moștenitor în ziua decesului. O rudă mi-a spus că trebuia să fiu mai șmecheră, să scot banii ca și când mama ar fi în viață. Chiar așa, împuternicitul care minte poate să scoată bani, iar cel corect, nu?”.Potrivit reglementărilor bancare, titularul este persoana care încheie un contract cu banca pentru deschiderea unui cont și constituirea unui depozit, iar împuternicitul este cel ales de titular să facă operațiuni în numele lui. Că titularul are aceleași drepturi ca și împuternicitul ni s-a confirmat și nouă de către reprezentanții băncilor contactate. Însă, aceste drepturi similare sunt valabile numai în perioada în care titularul este în viață. După decesul lui, pentru închiderea contului, împuternicitul sau împuterniciții, dacă sunt mai mulți, trebuie să prezinte certificatul de moștenitor.Din păcate, din cauza grabei sau a lipsei de răbdare, majoritatea semnează contractele cu banca, bazându-se pe explicațiile primite din partea funcționarului care se ocupă de contract. Cât privește situațiile de genul celei prezentate mai sus, acestea nu sunt deloc rare, mulți împuterniciți exprimându-și fățiș regretul că au spus adevărul.Este adevărat că banca nu are de unde să știe că titularul nu mai este în viață, fiind obligația împuternicitului să anunțe decesul. Pe de altă parte, ni s-a confirmat că se mai întâmplă ca împuternicitul să nu informeze banca despre decesul titularului și să mai facă retrageri din cont. Or, ascunderea adevărului în astfel de situații este considerată fals în acte, infracțiune pedepsită de legea penală. În plus, minciuna are picioare scurte și în asemenea împrejurări, întrucât când va solicita lichidarea depozitului, împuternicitul va trebui să prezinte și certificatul de deces.