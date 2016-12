Când te poate băga propriul frate în datorii "până-n gât" la bancă

Este de notorietate faptul că dacă o persoană nu are un venit lunar suficient pentru a contracta un credit bancar, apelează, în primul rând, la înțelegerea rubedeniilor.Tot de notorietate este și faptul că mulți giranți, co-debitori ajung să-și piardă ei casele dacă titularii contractului de credit nu reușesc să-și mai achite obligațiile către bancă sau dacă fac intenționat acest lucru, pentru a-i pune în situații dificile pe cei care și-au asumat de bunăvoie rolul de parte în contract. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția cititoarea noastră, Elena Matei. „Pe 24 ianuarie 2014, fratele meu a venit plângând la mine să-l ajut să facă un credit imobiliar, că a găsit o casă convenabilă. Din cauză că nu avea venitul lunar pe care îl cerea banca pentru împrumut, m-a rugat să fiu co-debitoare, așa, s-au adunat veniturile mele cu ale lui și banca i-a dat banii. Apoi, fratele a promis în fața părinților că el o să-și plătească ratele, că asta e o chestie formală. Mi-a promis că cel târziu la 1 iunie o să mă scoată din dosar, că soția lui iese din concediul de creștere copil în aprilie și o s-o pună pe ea co-debitoare, ceea ce nu s-a întâmplat. Mă tot duce cu vorba că mă scoate din dosar, să am răb-dare. Banca mă poate scoate din dosar în situația asta, la cererea mea? Sunt presată din cauză că nu și-a mai plătit ultimele rate… Îmi pare rău, e fratele meu, dar nici copiii mei nu merită să ajungă în stradă că m-a băgat el în datorii până-n gât prin minciună! Eu n-am auzit ca banca să ierte pe cineva, sunt disperată!” (Elena Matei).Consecințe asumateReprezentanții băncilor contactate ne-au confirmat că actualele reglementări bancare permit, în orice moment, să se poate solicita schimbarea co-debitorilor care sunt parte într-un contract de credit. Însă, ec. Mara Dima a precizat că acest lucru nu se poate face numai la inițiativa co-debitorului, fiind nevoie și de acordul titularului de contract. Apoi, ne-a explicat că are calitatea de co-debitor persoana care participă, de bunăvoie și nesilită de nimeni, cu venitul său net la stabilirea venitului total net cert luat în considerare pentru acordarea unui împrumut solicitat de o altă persoană. Mai mult, el, co-debi-torul, își asumă din start că dacă titularul creditului nu își îndeplinește obligațiile din contract, el va fi cel obligat să plătească datoriile scadente. „Prin semnarea anga-jamentului la contractul de credit, doamna a dobândit, în solidar cu fratele dânsei, exact această calitate de co-debitor, ce include și obligația de rambursare a creditului ca împrumutat principal“.Procedura de schimbareAșadar, dacă este îndeplinită condiția esențială, respectiv acordul titularului și al fratelui co-debitor, se poate solicita schimbarea co-debitorului actual cu altul. Însă, numai după ce banca analizează situația noului co-debitor din punct de vedere al venitului lunar, al istoricului de creditare etc. Iar dacă noul creditor îndepli-nește condițiile și este considerat eligibil, atunci se va întocmi un act adițional la contractul de credit. Dacă însă noul co-de-bitor nu este eligibil, este dreptul oricărei bănci să refuze schimbarea co-debitoului inițial. Există însă și o altă variantă, când titularul contractului de credit reușește, la acea dată, să facă dovada că acum are venituri suficiente care să acopere și veniturile co-debitorului. Dacă însă titularul nu se află în această situație, atunci, cu sau fără voia lui, co-debitorul va trebui să rămână în continuare parte a contractului de credit, rol pe care și l-a asumat prin proprie semnătură.Alte reglementăriCele mai multe bănci acceptă în calitate de co-debitor rude și afini de până la gradul II al solicitantului, a completat ec. Mara Dima. Altele pot accepta și concubini, cu condiția să aibă domiciliul comun cu al debitorului. De regulă, însă, băncile ac-ceptă între unul și trei co-debitori: „Nu e de mirare de ce, având în vedere rolul însemnat al co-debitorului în contractul de credit, băncile impun acestuia condiții de eligibilitate similare solicitantulului creditului”.