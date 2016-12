Când suntem în legitimă apărare

1

Ce inseamna

"atac injust"? (C.p. retine definitia de "atac just"? Si nu il pedepseste? Care sunt cazurile de "atac just"?) "atac contra drepturilor unei persoane"? (Unde e definitia?) "apararea sa fie proportionala cu gravitatea pericolului"? (Cum se defineste, practic, din punct de vedere juridic? -Iar timpenia asta, comunsita?-) Este bine ca s-a introdus notiunea de "legitima aparare", dar este torpilata de definitii ambigui. Practic, suntem lasati la cheremul judecatorilor si/sau politistilor. Articolul trebuie reluat prin definitii clare. (Definitii juridice care sa elimine ambiguitatile de interpretare.) Vedeti si explicatiile articolului, care nu se prea potrivesc cu cazurile citate. (Mai ales cu paragraful 6.) Articolul nu prevede si "legitima aparare" in cazul unei fapte ce nu pune in pericol viata (sau integritatea corporala) dar provoaca o reactie violenta: injuria, furtul proprietatii in acte, surprinderea adulterului, umilirea publica, furtul de buzunare etc. Este -clar- un articol promovat de comunisto-securisti, pentru a-si proteja provocatorii in actiune!