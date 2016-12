Când se suplimentează vechimea în muncă

„Anii lucrați în agricultură, la fostele CAP-uri, intră la vechimea în muncă pentru pensionare? E vreo diferență între condiții deosebite de muncă și condiții speciale și cât se adaugă la vechime? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns, Liliana Nistor”.v v vPotrivit actualei legislații, constituie stagiu de cotizare și timpul util la pensie realizat de agricultori, în condițiile reglementate de legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001 - precizează Mihaela Cri-vea, specialist în probleme de muncă. De asemenea, pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, după cum urmează: a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă; b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă; c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiții de muncă așa cum sunt reglementate prin lege.