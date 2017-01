Când se pot trezi „angajaţii“ în „hora murdară a şefilor“

Când se pot trezi „angajații“ în „hora murdară a șefilor“

Au aflat că documentele de muncă nu sunt în regulă abia când au cerut adeverințe de salarizare. Acum se tem să nu ajungă la închisoare.Din dorința de a câștiga niște bani, persoanele care muncesc în afara cadrului legal își asumă, de regulă, și riscurile. Sunt însă și situații când cei care se știu angajați cu acte în regulă află că sunt în conflict cu legea abia la momentul când solicită adeverințe de salarizare. Asupra unei situații de acest gen a dorit să atragă astăzi atenția un grup de tineri: „Lucrăm de aproape cinci luni într-o firmă, suntem șase prieteni. Am fost la interviu, ne-au acceptat, am fost sunați să mergem la muncă, ne-au cerut copii de pe diploma de bacalaureat, certificate de naștere, buletin, tot… La analize medicale nu ne-au trimis și nici instruire pe protecția muncii nu s-a făcut. Culmea e că am semnat un contract de muncă, era cu ștampilă, nici prin cap nu ne-a trecut că nu s-a înregistrat mai departe, mai ales că salariul l-am primit la data fixă și am semnat de primire într-un tabel. Abia când am cerut adeverință de salariu și dovadă că s-a plătit CAS-ul, pentru medic, plus o adeverință pentru un credit, atunci ni s-a spus la toți că nu s-a înregistrat contractul la ITM, dar să stăm liniștiți, că n-o face nimeni pe detectivul printre angajați. Când au văzut că facem scandal, de frică să nu-i reclamăm, au zis că o să ne treacă într-un registru, ca ucenici, că ar fi legal. Iar dacă nu ne convine, n-avem decât să plecăm ori să-i reclamăm, dacă vrem să ajungem și noi la închisoare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Adică, am fost târâți de proști în hora murdară a șefilor, iar acum suntem terorizați. Chiar e legală chestia cu ucenicii? Dacă-i reclamăm, înfundăm pușcăria? În fond, i-am acoperit până acum și n-avem cum să dovedim că n-am știut, n-am plătit nici dările la stat… Dacă ne dăm demisia, pierdem și salariul pe iunie!“.Ucenicia, legalăConsilierul juridic Carmen Gigică ne-a confirmat că există cadru legal care reglementează ucenicia. Este vorba de Legea 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (zilier fiind considerată persoana fizică ce desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei sume de bani). Cât privește înscrierea zilierilor într-un registru, acest lucru este legal și obligatoriu pentru a se ține evi-dența zilnică a zilierilor.„Este posibil ca unii angajatori, sub această umbrelă a activităților ocazionale, să folosească forță de muncă cu caracter permanent, însă practica este ilegală și trebuie reclamată la ITM”.Amenzi și închisoarePentru a nu se ajunge în aseme-nea situații-limită, specialista în probleme de muncă, Manuela Marcu, recomandă aspiranților la un job să nu înceapă munca înainte de a fi semnat un contract individual. Cât privește sancțiunile rezervate așa-zișilor angajați, prestarea muncii de către o persoană, fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, nu cu închisoare.În schimb, riscă închisoare de la unu la 2 ani sau amendă penală angajatorii depistați cu mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă: „Pe de altă parte, persoanele care muncesc fără forme legale își pierd o grămadă de drepturi, dovadă și faptul că tinerii nu au primit adeverințe de salarizare pentru medic sau pentru un credit bancar, din cauză că așa-zisul angajator nu le-a plătit contribuțiile la sănătate și celelalte dări către stat. Iar dacă în asemenea situații se află o femeie însărcinată, ea nu va putea beneficia de concediu pentru creșterea copilului și nici de indemnizația cuvenită în astfel de situații”.Demisia, fără obiectCât privește luarea în calcul, de către tineri, a demisiei, în condițiile muncii la negru, atât demisia, cât și plata pentru zilele lucrate sunt fără obiect, atâta timp cât nu există un contract individual de muncă în formă scrisă, semnat de ambele părți.