Când se pot… sustrage locatarii de la plata întreţinerii

Când se pot… sustrage locatarii de la plata întreținerii

Sunt o serie de cheltuieli de întreținere de care puteți fi scutiți dacă sunteți plecați de acasă, însă majoritatea locatarilor nu se folosesc de această oportunitate, și nu doar din comoditate, ci din lipsă de informare. De precizat că aceste scutiri nu se acordă „din oficiu“!Cheltuielile de întreținere continuă să rămână un subiect… arzător pentru locatari în orice perioadă a anului, pentru că nici în perioadele mai călduroase, facturile nu sunt atât de mici, încât să nu presupună eforturi financiare consistente. Așa stând lucrurile, oamenii au tendința de a se informa din ce în ce mai bine, pentru a face uz de toate portițele care să le permită „oarece economii”. În această idee ni s-au adresat mai mulți cititori, care consideră „de bun simț” ca în concediu fiind sau plecați o perioadă mai mare din apartament, să fie scutiți, „din oficiu!”, de plata unor cheltuieli: „Preșe-dintele de bloc stă ușă în ușă cu mine, l-am rugat să fie atent că plecăm în concediu la sora mea, în Italia, o lună de zile. N-a suflat o vorbă să fac vreo cerere pentru scutire la întreținere și, recunosc, nici eu n-am știut că am acest drept, abia zilele trecute, o colegă de muncă nu mi-a explicat că trebuie să plătesc mai puțin. Pentru că n-am făcut cerere înainte, administratorul nu m-a dat nicio scutire! Nu mai înțeleg nimic! A. Vlădău”. „Băiatul meu are o casă de vacanță la munte, iar vara, eu stau mai mult pe acolo cu nepoții. Locuiesc la bloc șin-am cerut niciodată să fiu scutită de la întreținere pentru că n-am știut. Scutiri din urmă nu se pot da? Victoria Lungu”. „Înainte să plec în concediu, am vrut să fac cerere de scutire la întreținere. Administratora nu mi-a primit cererea pe motiv că nu lipsesc cel puțin 15 zile din casă. Nu înțeleg ce rost are limitarea asta. Și o zi dacă lipsesc și nu cheltuiesc nimic per comun trebuie să fiu scutită, așa e fair play! F. Grigore”.Este adevărat că s-a stabilit - și nu oricum, ci la nivel de legislație, că locatarii care sunt plecați de acasă, iar locuința rămâne goală, pot fi scutiți de anumite cheltuieli. Totuși, scutirile de la plata întreținerii lunare nu se pot acorda pentru două-trei zile de absență, condiția de a beneficia de ele fiind ca apartamentul să fie nelocuit minimum 15 zile consecutive din luna respectivă.La ce se aplică scutirileDupă cum ne-a explicat și președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, dacă apartamentul rămâne gol cel puțin 15 zile, puteți fi scutiți de la anumite cheltuieli. Acestea sunt: apa rece și apa caldă necontorizată; gazele naturale de la bucătărie; colectarea (îngrijitorul) și evacuarea gunoiului menajer; energia electrică de pe spațiile comune și cea aferentă ascensorului.La ce nu se acordă scutiriAtenție, însă, chiar și în perioada când lipsiți mai mult de acasă, va trebui să plătiți o grămadă de cheltuieli comune. Iată, așadar, cheltuielile de la care nu puteți fi scutiți, indiferent dacă sunteți sau nu acasă: fondul de reparații și/sau investiții; cheltuielile administrative și gospodărești; salariile/indemnizațiile administratorului, contabilului, mecanicului, președintelui, cenzorului, portarului (fără salariul persoanei pentru curățenie); întreținerea ascensorului,a centralei de bloc, a interfonului sau a altor instalații de pe spațiile comune, dar și consumurile și pierderile întregistrate în intervalul respectiv pe spațiile comune.E nevoie de cerereDe reținut că scutirile de mai sus nu se pot acorda „din oficiu”, reglementările obligând să se formuleze o cerere scrisă către președintele asociației, în care să se menționeze perioada exactă a absenței.