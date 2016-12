Când se pot înapoia cadourile de logodnă?

„Am fost logodiți, am săr-bătorit evenimentul la un restaurant din Mamaia în această primăvară, socrii mei au păstrat toate chitanțele și de la petrecere, și de la cadourile pe care mi le-au dat. Suntem turci, iar la noi există niște obiceiuri mai speciale. M-am despărțit de comun acord de logodnicul meu, am rămas prieteni pot să spun, el este navigator și acum e plecat în voiaj. După ce a plecat, părinții lui mă amenință că dacă nu le dau bijuteriile și toate cadourile înapoi, dar absolut toate, o să mă dea în judecată. Chiar sunt obligată să fac asta, dacă fostul meu logodnic este de acord să le păstrez?” -ne-a întrebat o tânără, care-și do-rește să iasă fără scandal din delicata situație în care se află.v v vÎntr-adevăr, actuala legislație obligă ca dacă logodna se rupe, darurile pe care logodnicii le-au primit cu ocazia acestui eveniment să poată fi restituite. Totuși, există și o excepție, po-trivit căreia cadourile nu se îna-poiază dacă logodna a încetat urmare decesului unuia dintre logodnici.Situația reclamată este, în-tr-adevăr, delicată, însă după cum ne-a explicat Rodica Crăciun, șefa serviciului de Stare Civilă Constanța, aceas-ta poate fi depășită. Cât pri-vește ruperea logodnei, mo-mentul nu trebuie supus niciunei formalități, însă, dacă situația o impune, poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Și asta din cauză că potrivit legii, logodna reprezintă o garanție a libertății matrimo-niale. Este adevărat că în cazul ruperii promisiunii de căsătorie, legea obligă la restituirea ca-dourilor pe care ambii logodnici le-au primit pe durata acesteia, dar în niciun caz și a darurilor considerate obișnuite, a căror valoare este mai mult senti-mentală. Pentru înlăturarea confuziilor, legiuitorul a prevă-zut și un termen în care poate fi exercitat dreptul la acțiune pentru restituirea acestor cadouri, mai exact un an de la ruperea logodnei.