Când se poate cere judecarea unui dosar în altă localitate?

„Dacă reclamantul dintr-un dosar are unele bănuieli referitoare la înrudirea celeilalte părți cu cineva din completul numit să judece acea faptă, are acesta dreptul să ceară judecarea dosarului în alt oraș și în situația în care, la prima vedere, cauza pare una mai simplă? Vă mulțumesc pentru înțelegere” (Constantina Ion).v v vCând una dintre părțile angajate în proces are două rude sau afini până la gradul al patrulea, inclusiv printre magistrații instanței, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, cealaltă parte are dreptul să ceară strămutarea dosarului la o altă instanță. Atenție, solicitarea va trebui să aibă în vedere ca noua instanță să fie de același grad.Motive de bănuialăStimată doamnă Ion, într-adevăr, stră-mutarea dosarului se mai poate cere pentru motive de bănuială legitimă (bănuiala se consideră legitimă de câte ori se poate presupune că nepăr-tinirea judecătorilor ar putea fi știrbită datorită împrejurărilor pricinii care constituie obiectul dosarului, calităților părților ori anumitor neînțelegeri locale.Motive de rudenieCât privește strămutarea pentru motiv de rudenie sau de afinitate, aceasta trebuie cerută mai înainte de începerea oricărei dezbateri și se depune la instanța imediat superioară.Toate cererile de strămutare se judecă în camera de consiliu.