Când se poate bloca o tranzacţie de vânzare-cumpărare

Când se poate bloca o tranzacție de vânzare-cumpărare

„O să vând pământul de la părinți sau casa de la țară și o scot eu la capăt!” - este o formulă de „autoîncurajare“, de care proprietarii se agață când au mare nevoie de bani. În realitate, procesul de vânzare-cumpărare, destul de costisitor, poate fi și anevoios, dacă lipsește cadastrul.Nicio casă, de la țară sau de la oraș, mai mare sau mai mică, nicio palmă de teren nu pot fi înstrăinate dacă proprietarii nu au toate actele bunurilor imobiliare în regulă. În plus, în lipsa documentelor necesare, niciun notar nu va perfecta actele de vânzare-cumpărare. Cei care au mai fost implicați în tranzacții imobiliare știu că, de exemplu, fără cadastru, nu se poate vinde nimic cu acte notariale. De asemenea, consilierul juridic Carmen Gigică atrage atenția că documentația cadastrală este necesară nu doar pentru înstrăinarea imobilului, ci și în caz de donație sau moștenire, când se dorește ipotecarea imobilului sau pentru a se obține o garanție asupra dreptului de proprietate a imobilului.Cerc vicios„Am observat că, în ziua de azi, statul ne-a cocoșat cu o grămadă de taxe. Culmea e că, la luat bani, politicienii mai au și scăpări. Mă refer la situația că un proprietar nu e obligat să aibă cadastru pe casă ori teren, dar când are omul nevoie de bani și vrea să vândă repede, ca să iasă din belea, notarul nu face actele fără cadastru. Dacă ar fi o chestie obligatorie și cadastrul, așa cum sunt alte autorizații, avize, câte și mai câte hârtii, că vinzi, că nu vinzi, ar fi mai bine. Nu vreau să-mi pun lumea în cap, dar niciodată nu se știe când ești obligat să vinzi. Acuma, aștepți un an și-o vară până iese cadastrul, mai ales la terenuri. Dar și la casă durează o grămadă. Eu vreau să vând o casă de la țară, am cumpăra-t-o acum șase ani, cu cadastru făcut de proprietar. Normal că am mai investit în ea, ca să am și confort, nu doar acoperiș deasupra capului. Acuma, mi se cere alt cadastru pentru că mi-am făcut confort. Primul cadastru nu mai e valabil… Chiar nu mai înțeleg nimic” – ni s-a plâns un cititor, care are nevoie urgentă de bani, pentru a-și opera în străinătate fiul bolnav, și nu poate vinde, nici casa, nici alte câteva hectare de teren arabil, pe motiv că nu deține cadastru. El propune ca pentru situațiile excepționale, când în joc este sănătatea unui om, să existe posibilitatea semnării actelor de vânzare-cumpărare în avans, dacă se dovedește că procesul de cadastru a fost demarat din motive medicale care impun tratament de urgență: „La casă, îmi face mai repede cadastrul, dar la teren, poate să dureze mult, că ar fi niște su-prapuneri… așa mi s-a spus! N-aș dori să fie nimeni în pielea mea, cu un copil atât de bolnav!”.Nu mai e ce-a fost…Într-adevăr, cu ani în urmă, documentația cadastrală era extrem de anevoioasă, iar în unele situații, finalizarea unui asemenea demers dura chiar ani de zile, atât din cauza unor suprapuneri, a problemelor cu vecinii etc., dar și datorită sistemului mai puțin performant de măsurare.În prezent, însă, potrivit Agenției Na-ționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în condiții normale, când nu există probleme privind actele, suprapunerea terenurilor etc., documentația cadastrală poate fi gata în 21 de zile.Taxă de urgențăIar cei care se grăbesc să vândă, au posibilitatea să plătească o taxă de urgență, care este mai mare de patru ori față de taxa normală de cadastru, pentru a intra mai repede în posesia documentației cadastrale. Procedura impune ca solicitantul să ia legătura cu un inginer cadastrist, singurul în măsură să stabilească, atât termenul de finalizare, cât și tarifele, evident, în funcție de fiecare situație în parte. De asemenea, și actele necesare întocmirii documentației cadastrale variază în funcție de fiecare caz în parte.