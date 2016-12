Când se declanşează diabetul de tip II

Medicul de gardă

Când se declanșează diabetul de tip II

„Mama are 43 de ani și abia a aflat că are diabet de tip II. Își face ea niște analize mereu la început de an și așa a aflat că e bolnavă, n-a avut dureri, mă gândesc să nu fie o greșală. Din ce cauză apare boala asta și când se ajunge la insulină?” – Elena Tudor.Diabetul zaharat de tip II se declanșează când organismul nu mai poate să producă destulă insulină, iar în sânge rămâne prea multă glucoză, ne-a explicat dr. Zișan Omer, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. Or, rolul insulinei este acela de a sensibiliza celulele, permițând pătrunderea glucozei în interiorul acestora. Într-adevăr, acest tip de diabet este cel mai întâlnit, boala evoluând treptat și fiind mai frecventă peste vârsta de 40 de ani.Factori de risc. În ceea ce privește cauzele care favorizează declanșarea bolii, aceștia sunt obezitatea, înaintarea în vârstă, ereditatea, hipertensiunea arterială, valorile anormale ale colesterolului.Simptome. De regulă, cei cu diabet zaharat de tip II au puține simptome sau chiar deloc. Totuși, dacă vă este sete și aveți gura uscată, urinați des, vă simțiți obosit, mai ales după masă, vederea vă este încețoșată, simțiți amorțeli în mâini și picioare, modificări ale greutății corporale, se recomandă consultarea medicului de familie sau a unui specialist. Odată diagnosticați cu această boală, dacă veți adopta un stil de viață sănătos și veți respecta cu strictețe medicația recomandată, glicemia se va reduce și există toate șansele de a vă simți mai bine. În principiu, tratamentul diabetului zaharat de tip II constă în dietă și activitate fizică, dar și în medicație administrată oral și sau insulină, în funcție de stadiul bolii. Totul, din cauză că dieta, în asociere cu exercițiile fizice regulate, ajută insulina produsă de organism să acționeze mai bine, chiar și o scădere mică în greutate putând contribui la îmbunătățirea controlului glicemic.