Când se dă înapoi fondul de rulment

„M-am mutat într-un alt bloc și trebuie să plătesc fondul de rulment, mult mai mare decât am plătit eu până acum, la fosta asociație. Am cerut să mi se dea înapoi ce bani au mai rămas din fondul de rulment, dar mi s-a spus să mai aștept. Probabil, să aștept până uit. Nu-i obligă legea să-mi dea înapoi, imediat, banii, sau trebuie să-i las cadou la asociație?” – întreabă Irina Voicu.În ceea ce privește posibilitatea restituirii, fondul de rulment deja încasat se dă înapoi titularului, însă numai la schimbarea domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinței locuinței nu se stipulează altfel, urmând ca viitorul proprietar, membru sau nu al asociației, să achite fondul de rulment corespunzător cheltuielilor aferente lui. De asemenea, fondul de rulment care aparține unui proprietar nu poate fi folosit pentru alt proprietar în scopul plății unor facturi decât cu acordul acestuia.Diferențele între asociații privind cuantumul fondului de rulment se datorează faptului că valoarea cheltuielilor lunare nu este aceeași la toate blocurile. Astfel, potrivit legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, valoarea fondului de rulment trebuie să fie egală cu suma corespunzătoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic. În plus, fiecare proprietar beneficiază de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente, după cum s-a stabilit de Adunarea Generală a Proprietarilor. Cât privește scopul, acest fond trebuie folosit numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare.