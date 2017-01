Când rişti să-ţi pierzi pensia anticipată parţială

Când riști să-ți pierzi pensia anticipată parțială

Cumularea pensiei anticipate parțiale cu alte venituri obținute din calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice este interzisă, cu mici excepții. Ce se întâmplă însă când un beneficiar al pensiei anticipate muncește în străinătate?Având în vedere că în România, la ora actuală, funcționează un sistem informatic unic integrat care permite depistarea celor care păcălesc sistemul, pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situația de cumul ilegal al pensiei anticipate cu alte venituri trebuie să solicite Casei teritoriale de pensii care-i achită drepturile suspendarea plății pensiei anticipate. De asemenea, pentru a nu fi prinși pe picior greșit, pensionarii din această categorie ar trebui să se informeze și asupra situațiilor care le permit să cumuleze cele două categorii de venituri: „Mama primește pensie anticipată parțială, are un frate care muncește de mulți ani în Italia și i-a găsit și ei de lucru, cu contract. Mai are voie să primească și pensie?” (Valeria Damian). „De ce la unii se iau în calcul, la pensionare, anii de facultate, iar la alții, nu? Nu pot să ies la pensie anticipată parțială, mai am nevoie să completez vechimea cu un an și două luni. Diferența asta mi se pare nejustificată! Adică, sunt ani pierduți?” (E. Luca).Munca în străinătate, alt regimDupă cum ne-a explicat Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, în situația în care beneficiarul pensiei anticipate parțiale intenționează să muncească în alt sistem decât cel românesc, el trebuie să știe că va putea primi în continuare pensia în țară. Acest lucru este posibil întrucât nu afectează în niciun fel și cu nimic sistemul autohton de pensii. În plus, este puțin probabil că, la această vârstă, va mai reuși să primească pensie de la angajatorul străin, întrucât, potrivit legislației în vigoare, pensia anticipată se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare și numai persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet prevăzut de lege. Este foarte important de știut că acest tip de pensie nu se acordă înainte de data încetării calității de asigurat.Dilema perioadei de facultateDoamnă Luca, la pensionarea anticipată parțială nu se poate lua în calcul și perioada studiilor superioare, atenție, absolvite numai la cursurile de zi. Având în vedere că este vorba despre o pensie acordată înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, deci este o dispensă acordată de stat, la stabilirea acestor drepturi nu sunt luate în considerare intervalele asimilate stagiului de cotizare (printre care nu se numără doar perioada studiilor superioare absolvite la zi, ci și stagiul militar obligatoriu, pensionarea de invaliditate, școala militară).Nu sunt ani pierduți!De reținut că aceste perioade asimilate stagiului de cotizare urmează a se valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă, deci nu sunt ani pierduți. Cât privește trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă, aceasta se face din oficiu, spre deosebire de legislația anterioară, care făcea posibilă această trecere numai în urma depunerii unei cereri de către pensionar. De asemenea, nici reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.Despre alte situații care permit cumularea pensiei anticipate parțiale cu alte venituri vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.