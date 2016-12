Când rişti să plăteşti la pauşal deşi ai apometre

Când riști să plătești la paușal deși ai apometre

Dacă un locatar refuză sistematic să transmită indexul de consum al apometrelor, asociația poate merge până acolo încât să-i impună plata apei la paușal cât timp va locui în acel bloc. Dacă se întâmplă ca mai mulți locatari să facă acest lucru, atunci toți membrii asociației ar putea fi trecuți pe sistemul paușal.„Pedepsele” de mai sus nu pot fi însă aplicate în lipsa unui regulament intern semnat atât de membrii asociației, cât și de conducerea acesteia, în care să se menționeze care sunt consecințele nerespectării clauzelor stabilite de comun acord sau de fraudă. În aceste condiții, având în vedere că adunarea generală a asociației este suverană și decide în funcție de interesele locatarilor, asociația nu va putea fi trasă la răspundere de către locatarii obligați să plătească la paușal, deși dețin apometre atât pentru apă caldă, cât și pentru apă rece. Există însă și locatari care, deși se autodeclară imuni la reguli, sunt deranjați dacă se dispun sancțiuni asupra lor: „Eu am pus lună de lună banul jos pentru întreținere, n-am nicio restanță ca alții, dar tot eu sunt cel pedepsit de asociație pe motiv că nu reușesc să dau citirile la apometre și m-au taxat la paușal. Iar restanțierii plătesc bine mersi cât le arată apometrele! N-am auzit să se întâmple așa ceva în alte asociații! Președintele chiar mi-a spus că pot să vând apometrele, că nu mi le mai ia în seamă cât voi sta în bloc! Mi se impută că nu particip la adunări, că sunt rupt de reguli, că sfidez pe toată lumea, adică, eu să plătesc de-acum încolo toate pierderile la apă? Ce lege spune asta?” (Nela Sile). „Dacă eu, ca locatar, nu pot să citesc apometrele când se citește și apometrul de la branșament, din cauza mea apar consumuri mai mari la apă de-mi sar toți în cap să mă treacă pe paușal?” (Gina Luca).Reguli comune, supunere comună!Controversele pe tema corectitudinii citirii apometrelor apar în majoritatea asociațiilor, fie din cauza celor care nu văd bine sau își ajustează consumul de apă în funcție de bugetul de care dispun în luna respectivă, fie a citirii la date și ore diferite a contoarelor din casă față de cel de branșament sau de aproximarea indecșilor la nivel de unitate, chiar dacă cifra reală este cu zecimale. De departe, cel mai tare deranjează sfidarea celor care nu-și fac timp sau nu vor să transmită către asociație indecșii de consum.Pentru instaurarea ordinii în asociație, Marcel Dragu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța folosește și acest prilej pentru a recomanda conducerilor asociațiilor să adopte un regulament intern, pe care apoi să-l semneze toți cei care au apometre. Este esențial însă ca în acel regulament să se menționeze că locatarilor care nu respectă clauzele sau sunt suspecți de fraudă nu li se vor mai lua în considerare indecșii de consum pe o perioadă stabilită în adunarea generală.În sprijinul celor ocupațiPe de altă parte, nu trebuie ignorat nici faptul că există locatari foarte ocupați, cu câte două joburi, care nu au timp să participe la adunările generale. Acestora, președintele asociației ar trebui să le dea copii de pe documentele de bază ale asociației, din care să afle singuri ce sancțiuni riscă dacă nu respectă regulile stabilite prin regulamentul intern. De asemenea, locatarii trebuie să știe că dacă nu acceptă verificarea instalațiilor din apartamente, pe motiv că nimeni nu are voie să intre pe proprietatea lor fără… mandat, dacă vor ignora să transmită consumurile reale indicate de apometre, automat vor fi taxați la paușal. Din păcate, dacă așa prevede regulamentul, în situația când mai mulți locatari nu catadicsesc să citească apometrele, toți ceilalți pot fi obligați să plătească la paușal. Toate aceste lucruri sunt permise de legislație în ideea ca în comunități atât de largi și cu probleme atât de diverse cum sunt asociațiile de proprietari să poată fi evitate conflictele generate de persoane care, deși trăiesc într-o comunitate, își fac propriile reguli.