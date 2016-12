Când rişti să plăteşti, „ca fraierul“, la întreţinere

1

Articol nefundamentat

Citesc acest articol si ma ingrozesc de gandirea autorului articolului si al unor oameni care nu inteleg ce inseamna asociatie de locatari. Bineinteles ca si legea este de vina. Este normal ca ficare membru al asociatiei de locatari sa plateasca chiar daca nu locuieste acolo o perioada. Ganditiva ce se intampla daca un apartament este gol o iarna intreaga si caldura inchisa. Va spun eu care lucrez in domeniu vecinul va plati mult mai mult la incalzire si intretinere pentru ca peretii vecinului sunt reci si trebuie incalziti. Legea asociatiei de locatari este foarte proasta in Romania . Si nu ar fi deloc greu sa o schimbe daca guvernul ar prelua legea din alte tari. In Suedia de ex Asociatia de locatari este preprietara blocului si nu proprietarul in sine. Deci asociatia prin reprezentantii alesi la fiecare doi ani coordoneaza activitatile si chiar si modul de vanzare si achizitionare si de inchiriere a apartamentelor. Noi avem o taxa fixa pe apartament in care intra caldura, apa calda-rece, curatenie, dezapezire fond de invetitiii si cel mai important imprumutul pentru imobil si imprumutul pentru suprafetele adiacente imobilului; scara de bloc, camera de gunoi,spalatorie, centrala termica etc. Acest imprumut trebuie amortizat si mai exista si o dobanda. Acest sistem este mult mai bun pentru ca de la bun inceput stii cat costa taxa (si nu chiria ) de a locuii. Chiar daca eu sunt cel care a cumparat apartamentul asciatia este proprietara apartamentului. Acest lucru este foarte bun pentru ca asociatia va fii intotdeauna interesata sa economiseasca bani. De ex este interesata sa aleaga cel mai bun sistem de incalzire pe intreg imobilul, cea mai buna si cu preturi bune firma de contabilitate etc. Atunci cand renovezi fatada se face unitar si frumos dupa un plan, balcoanele se inchid numai dupa un anumit model, nu ai voie sa darami pereti sau sa faci schimbari in apartamente fara autorizatie de la asociatie. Asociatia poate decide ca la mai multe scadaluri sau chefuri sa fii nevoit sa vinzi apartamentul si sa lasi asociatia. Deci nu este chiar asa de gre si este mult mai organizat.