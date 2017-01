Când rişti să pierzi renta viageră sau să dai banii înapoi. Se mai primesc cereri?

Când riști să pierzi renta viageră sau să dai banii înapoi. Se mai primesc cereri?

Renta viageră agricolă este un venit garantat de stat începând din anul 2005.Beneficiarii acestui venit sunt însă numai persoanele care, la momentul încheierii contractului pentru renta viageră, aveau vârsta de peste 62 de ani, explică Dumitru Mergiani, directorul executiv adjunct al APIA Constanța (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură). Ceea ce ar trebui să știe rentierii agricoli este că acest drept, odată câștigat, evident, cu respectarea preve-derilor legale de la acel moment, poate fi pierdut pe parcursul derulării contractului și dacă se depășește suprafața de 10 ha teren agricol, și din alte motive. Totul, din cauză că statul acordă acest ajutor persoanelor în vârstă care au primit, în urma retrocedării, până la 10 ha de teren agricol și l-au dat în arendă sau l-au vândut unui investitor, pentru că nu îl puteau lucra din cauza vârstei, din motive de sănătate. Indiscutabil, nimeni nu le interzice acestor oameni să cumpere teren agricol după ce au devenit rentieri, însă dacă depășesc limita de 10 hectare, vor pierde suma anuală cuvenită pentru fiecare hectar prevăzut în contract.Dilemele rentierilorLucru care l-a luat prin surprindere pe un rentier, care dorește să mai cumpere pămân și nu înțelege de ce arendașul îi pune condiții: „Părinții mei primesc rentă viageră din anul 2007. Au 10 hectare de teren agricol arendate, au primit, an de an, și renta de la stat, și arenda de la arendaș. Acum mai vor să cumpere 3 ha de teren arabil aflate în vecinătatea pământului lor, însă arendașul le-a pus în vedere că el le primește pământul în arendă, dar să se gândească bine, că o să piardă banii pe renta viageră. E vorba de 50 euro pe an de hectar, sunt niște bani frumoși pentru ei. Ei se gândesc că asta e o șmecherie din partea arenda-șului, care, de vreo patru ani, se ține scai de ei și de cel de la care tata vrea să cumpere terenul să le vândă lui pământul, dar ține cu dinții de preț… Citim Cuget Liber și vă cerem ajutorul, s-a dat vreo lege care interzice rentierilor să mai cumpere pământ?” (Elena Niculescu).„După ce am împlinit 62 de ani, în 2013, am vrut să fac un contract pentru rentă viageră, dar mi s-a spus să mai aștept, că legea e suspendată și urmează să fie modificată. Mă interesează dacă pentru 2015 se primesc cereri și cât se mai dă pe hectar?” (Silviu Codrea).Limita legalăDirectorul executiv al APIA a ținut să facă și alte precizări, pentru clarificarea neînțelegerilor, astfel încât rentierii să nu-și piardă acest drept câștigat cu ani în urmă, din lipsa unor informații corecte: „Reglementările în vigoare ale legislației sunt clare, și în cazul în care s-a primit renta viageră pe motiv de vârstă (peste 62 de ani), sau din cauze medicale (pensionare pe caz de boală, gradul I sau II), rentierii trebuie să știe că dacă, între timp, prin cumpărare, dar și prin moștenire sau donație au dobândit teren agricol și, în acest fel, depășesc limita maximă de 10 ha, au pierdut renta”. De asemenea, dacă intervin astfel de modificări, rentierii sunt obligați să anunțe în scris Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii. Dacă nu fac asta, vor fi obligați să returneze sumele primite ilegal, la care se vor adăuga dobânzi și penalități de întârziere.Lista rămâne închisăReferitor la posibilitatea primirii de noi cereri, reprezentantul APIA ne-a explicat că, atâta vreme cât Legea nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției este suspendată de la 31.12.2009, de atunci și până la această dată, lista rentierilor a rămas închisă, nemaifiind posibile noi înscrieri. Cât privește cuantumul rentei, acesta reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat, pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul și echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.