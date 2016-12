Când rişti să pierzi ajutorul de şomaj

Când riști să pierzi ajutorul de șomaj

Considerând că a fost indusă în eroare atunci când, de bună voie și nesilită de nimeni a semnat pentru desfacerea contractului de muncă prin acordul părților, sub pro-misiunea că va primi ajutorul de șomaj cuvenit conform legii, Ana Mirea ni s-a plâns că s-a trezit că nu mai are dreptul la această indemnizație: „Eu nu mă plâng că m-au dat afară, oricum nu mai mergea treaba. Mi se pare nedrept să fiu mințită. Am și eu ceva școală, puteam să mă interesez dinainte, dar am mers pe mâna lor. Nu găsesc nimic de lucru, vin sărbătorile, bani nu sunt… Mai pot cere în vreun fel șomajul?”.v v vÎntr-adevăr, în cazul încetării contractului de muncă prin acordul părților, legislația nu permite ca persoanele în cauză să primească ajutorul de șomaj, ne-a confirmat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Totuși, doamnă Mirea, persoanele aflate în situații de genul celei prezentate mai sus și-ar putea încerca norocul în instanță. Mare atenție, însă, căci instanța are nevoie de documente scrise, care să vină în sprijinul acuzelor aduse de dumneavoastră la adresa reprezentanților firmei la care ați lucrat.Important! Având în vedere că situațiile de acest fel nu sunt rare, specialista recomandă tuturor ca înainte de a semna orice act, indiferent de importanța lui, să o faceți în cunoștință de cauză și chiar să solicitați din partea firmei un document scris, în care să fiți lămurită asupra a ceea ce vi se propune să semnați. Dacă nu stăpâniți termenii, nimeni nu vă împiedică să cereți ajutorul unui specialist. Ar fi de preferat ca abia după ce știți ce vă așteaptă, să semnați documentul respectiv.Dacă doriți, puteți să depuneți o sesizare și la ITM, pentru a se verifica dacă firma a respectat condițiile cerute de lege în cazul disponibilizărilor.