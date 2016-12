Când riscaţi să vă treziţi cu pensia micşorată sau mărită?

2

responsabilitate

Dar ,despre faptul ca in aceasta luna multe pensii au fost pur si simplu blocate,nu se spune nimic? Cerand lamuriri,mi s-a raspuns ca este o greseala din partea lor si ca se va remedia. Cine isi asuma aceasta greseala ? Cine isi asuma stramtorarea pensionarilor care nu si-au primit banii (pentru care au contribuit)? Dosarele de pensie se calculeaza si se emit decizii cu foarte mare intarziere.Este adevarat;primesti si banii din urma dar...fara dobanda. Eu, ca nu mi-am primit pensia,nu pot sa-mi platesc impozitul la stat. Pe mine,ma iarta cineva ? Bineinteles ca nu ! Ce fel de legislatie avem ? Am intrat intr-un birou,de la casa de pensii,pentru a cere lamuriri.Dupa ce nu mi-a raspuns nimeni la salut si am fost invizibila vreo 5 minute,timp in care functionarii respectivi isi povesteau intamplari personale,in sfarsit ,am fost intrebata ce doresc si raspunsul a fost : da,este o greseala,se va remedia...asteptati. De scuze ,nici vorba !