Când riscă părinţii divorţaţi să ajungă la închisoare

Când riscă părinții divorțați să ajungă la închisoare

Acțiunea unui părinte divorțat de a boicota, în mod repetat, programul de legături personale stabilit de instanță celuilalt părinte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală.O poveste foarte tristă, cu un copil prins la mijloc, trăită, din păcate, de multe familii destrămate… De data aceasta, personajele aflate în război total din cauza nerespectării mai multor hotărâri judecătorești sunt părinții unui copil de 9 ani. Pentru ca micuțul să nu sufere și mai mult, vom menționa doar inițialele tatălui, L. D., cel care a cerut ajutorul redacției noastre. Acesta ne-a povestit, cu lacrimi în ochi, că în urmă cu doi ani, fosta soție l-a părăsit pentru un alt bărbat: „Fără să-i pese că lasă în urmă un copil de 7 ani, și-a urmat dragostea vieții!”. Apoi, au divorțat prin instanță, care a stabilit ca micuțul să rămână în custodia tatălui, fixând o pensie alimentară de 200 de lei pentru mamă. Timp de doi ani, bărbatul susține că fosta lui soție n-a dat semne că ar avea vreun regret că și-a părăsit copilul sau că o deranjează programul de vizite. Surpriza s-a produs la începutul lunii septembrie a.c., când femeia a luat copilul în vizită, apoi nu i-a mai permis tatălui să mențină legătura cu el: „La 1 septembrie, a luat copilul, dar a refuzat să mi-l dea înapoi. Dezastrul este că nu i-a permis nici măcar să meargă la școală. Trebuia să intre în clasa a III-a, dar nu i-a păsat, iar copilul a făcut 41 de absențe nemotivate”. În susținerea afirmațiilor sale, bărbatul ne-a prezentat adeverința nr. 317/13 octombrie 2014, eliberată de școala unde este înscris copilul, din care cităm: „De la începutul anului școlar 2014 - 2015, elevul a înregistrat 41 absențe nemotivate. Până la această dată, nu a prezentat scutiri medicale sau cereri scrise de învoire a absențelor. Am eliberat adeverința la solicitarea tatălui”.„Asta nu e mamă!”Bărbatul ne-a povestit că și-a atenționat la modul cel mai serios soția să trimită copilul la școală, însă aceasta i-a răspuns că a angajat un cadru didactic la domiciliu: „După aia, cred că și-a dat seama în ce se bagă și a trimis copilul la școală, dar zi de zi stătea pe holul școlii, ca nu cumva să iau eu copilul. Am prezentat conducerii școlii hotărârea judecătorească, dar nu a contat. Chiar și în prezența oamenilor legii chemați prin 112, mi-a interzis să mă apropii de copil, deși micuțul plângea că vrea la mine. Ea mă făcea în toate felurile, iar actualul partener mă brusca. Am ajuns să-l văd de la distanță, când iese de la școală. Tragic e că au ademenit copilul și l-au întors împotriva mea. Asta nu e mamă!”.Procese pierdute de mamăBărbatul ne-a mai spus că fosta soție susține că, acum, băiețelul vrea la ea, și a cerut pe cale de ordonanță președințială stabilirea domiciliului la ea. Apoi, ne-a prezentat sentința civilă nr. 9543 din 23 septembrie 2014 a Judecătoriei Constanța, Secția Civilă, prin care a dorit să ne dovedească faptul că mama copilului a pierdut procesul. Cităm din sentința Judecătoriei: „Instanța nu poate reține vreun element care să reclame urgență în modificarea locuinței minorului nici în drept, dar nici în fapt, acțiunea reclaman-tei prin care aceasta a luat minorul la domiciliul acesteia, și după programul de vizitare, nefiind susținută de niciun element de fapt care să conducă la încălcarea hotărârii judecătorești prin care locuința minorului a fost stabilită la tată. Față de aceste considerente, instanța reține că nu sunt îndeplinite condițiile ordonanței președințiale, astfel că va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată”. Nemulțumită de hotărârea Judecătoriei, femeia a făcut apel la Tribunal, care, de asemenea, a respins apelul ca nefondat.Protecția Copilului s-a implicatUrmare sesizării Protecției Copilului Constanța de către tatăl minorului, micuțul a beneficiat de consiliere psihologică din partea specialiștilor instituției. Iar mama minorului a fost și ea consiliată în vederea respectării hotărârii judecătorești, precum și a legislației privind obligația menținerii legăturilor tată-fiu. Mai mult, s-a organizat o ședință comună de consiliere, în prezența minorului, în vederea conștientizării de către ambii părinți a nevoilor psihologice și emoționale ale micuțului. Bărbatul susține că, până în prezent, toate aceste „lecții” nu au schimbat cu nimic situația.Răspundere penalăAstfel de cazuri, deloc puține, sunt incriminate de legea penală și constituie infracțiune - precizează consilierul juridic Carmen Gigică. Astfel, nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului, reținerea acestuia de către un părinte, fără consimțământul celui căruia i-a fost încredințat, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă penală (Art. 379 din Codul Penal).Topit de dorul copilului, bărbatul speră ca instituțiile sesizate între timp, respectiv Secția 2 Poliție și Parchetul, să soluționeze în regim de urgență cauza, după cum prevede legea în astfel de situații.