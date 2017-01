Când poţi renunţa la repartitoare dacă te branşezi la gaze

Când poți renunța la repartitoare dacă te branșezi la gaze

Dacă la montarea repartitoarelor de costuri pentru căldură este nevoie de acordul a 80 la sută din proprietari, renunțarea este posibilă și dacă un singur locatar își dorește asta. Însă, debranșarea de la RADET nu conduce, automat, la… debranșarea de la repartitoare.În general, locatarii… au vorbe bune despre aceste mijloace de contorizare a consumului de energie termică. Asta nu înseamnă că repartitoarele nu sunt hulite de foarte mulți dintre cei care au cerut montarea lor, iar cauzele sunt multiple, unele ținând chiar de neînțelegeri în sânul aceleiași familii. De exemplu, Maria D. și-a dorit să scape de această „pacoste” la nici trei luni după montare: „Am plătit degeaba să montez repartitoarele. Mama mi-a interzis să închid vreun calorifer din casă, aparta-mentul fiind proprietatea ei. Are probleme reumatice și diferențele de temperatură îi fac mult rău. Eu aș fi renunțat la repartitoare, pentru că oricum sunt pe post de mobilă, dar președintele m-a avertizat că o să plătesc mai mult. De când s-a scumpit gigacaloria, am încercat să-i conving pe cei din blocul meu să ne racordăm la gaze. Acum au ajuns singuri la concluzia asta, s-au făcut cereri pentru debranșare, dar ne-au spus că trebuie să ne debranșăm și de la repartitoare. Dacă ne debranșăm de la RADET, nu renunțăm automat și la repar-titoare? De ce trebuie să batem pe la atâtea uși? Plus că pentru debranșare îți trebuie o tonă de documente! Bănuiesc că și dincolo e la fel!”.„Toți mă cred sucita blocului, din cauză că sunt singura care vrea să renunțe la repartitoare. De când soțul meu a avut un accident de muncă, iarna are nevoie de căldură și nu le-am mai închis. Nu mai fac față la facturile de întreținere, și acum am datorii, măcar să nu mai plătesc citirile, și astea sunt o grămadă de bani. Pot să renunț de una singură? O vecină mi-a spus să-mi iau gândul, că e nevoie de acordul a 80 la sută dintre locatari…” (Doina Avram).„Ca să renunți la repartitoare, e nevoie ca firma să nu-și respecte contractul? Noi suntem abonați la Elsaco, nu am ce să le reproșez… problema ține de buzunarul meu, prefer să stau în frig decât să fiu restanțieră! Vreau să mă debranșez și de la căldură, și de la repartitoare!” – este dilema unei alte cititoare.Firma trebuie înștiințatăIndiferent din ce motiv se dorește renunțarea la serviciile firmei de repartitoare cu care s-a încheiat un contract de prestări servicii, beneficiarii sunt obligați să solicite rezilierea acelui contract, căci debranșarea de la RADET e una, iar renunțarea la repartitoare, e cu totul altceva. Din informațiile obținute de la firmele constănțene de profil, acest lucru este obligatoriu: „Odată ce am încheiat un contract, nu văd ce problemă ar fi să ne spună și nouă că renunță la el. Poate nu toată lumea renunță! Să citească Or-dinul ANRSCE, să se convingă că nu e vorba de birocrație. Trebuie văzut în ce termeni s-a încheiat contractul și în ce termeni se reziliază! Avem program cu publicul de la 9,00 până la 17,00, care e problema? Trebuie să ne anunțe, apoi urmează un control că s-a făcut debranșarea de la RADET, iar noi bifăm în calculator că omul a trecut pe gaze. Fără birocrație nu există nici ordine!”.Poate renunța și un singur locatarÎntr-adevăr, pentru montarea unui repartitor, este nevoie de acordul a 80 la sută din proprietari. Renunțarea este însă posibilă și dacă un singur locatar își dorește asta. Însă, potrivit Ordinului 343 din 2010 al ANRSC, după renun-țarea la consumul contorizat, proprietarii vor plăti cel mai mare consum pe metru pătrat al unui consumator cu repartitor, plus un procent de 10 la sută.În același timp, se poate renunța la repartitoare și dacă ambele părți au respectat clauzele contractului. Totul, din cauză că același Ordin al ANRSC nu prevede nicio interdicție în acest sens.În concluzie, birocrație sau nu, atâta vreme cât există un contract cu o firmă de repartitoare, dacă se dorește renunțarea la serviciile acesteia, acel contract trebuie reziliat prin solicitarea scrisă a titularului, chiar dacă acesta s-a debranșat, în prealabil, de la sistemul centralizat de energie termică. Și asta întrucât el figurează în evidențele firmei de repartitoare, iar dacă nu-și lămurește situația, va continua să fie taxat.