Când poţi compromite acvariul de apartament

Veterinarul pe recepție

Când poți compromite acvariul de apartament

„Am un acvariu de apartament, iar când am cumpărat peștișorii, vânzătoarea de la magazin mi-a spus să am grijă cum filtrez apa, ce filtru aleg, ca să nu compromit acvariul, dar mai multe n-a știut să-mi spună. Citesc Cuget Liber și am speranța că medicul veterinar mă va lămuri. Mulțumesc anticipat, Laura Petcu”.v v vÎntreținerea în bună stare a acvariului și a peștișorilor presupune respectarea unor reguli, iar filtrarea corectă a apei, mediul în care trăiesc peștișorii, este una dintre cele mai importante, ne-a confirmat medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Pe de altă parte, având în vedere faptul că magazinele de specialitate sunt dotate cu o gamă largă de tipuri de filtre, și alegerea acestora ar trebui să fie făcută în cunoștință de cauză.Recomandarea medicului este să optați pentru un filtru care dispune de mai multe medii de filtrare. Referitor la întreținere, filtrele nu trebuie spălate sub jetul apei de la robinet. Motivul este că, în acest fel, veți permite clorului din apă să afecteze bacteriile benefice și astfel să compromită acvariul. Corect ar fi să utilizați apa extrasă din acvariu cu ocazia schimbărilor parțiale de lichid. De asemenea, aveți grijă ca produsele cumpărate să fie însoțite și de instrucțiunile de folosire, pentru a ști exact cum să acționați corect.