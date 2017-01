Când pot fi obligaţi angajaţii să se pensioneze

Când pot fi obligați angajații să se pensioneze

Un contract individual de muncă poate înceta, salariatul putând fi trimis chiar la pensie anticipată și dacă nu are această intenție. Este vorba despre încetarea de drept a contractului, valabilă numai în anumite condiții. Care sunt acestea, aflați în continuare.În loc să fie concediați sau trimiși în șomaj, angajații care îndeplinesc condițiile pentru pensionarea anticipată parțială preferă să se retragă din activitate sub această formă, fie și de dragul unui venit sigur, oricât de mic ar fi acesta. Probleme apar când unii angajatori forțează lucrurile, trezind suspiciuni salariaților privind respectarea legislației în materie de pensionare.„Pentru unii mumă, pentru alții…“O cititoare a ziarului nostru, care se poate pensiona la limită de vârstă abia peste cinci ani, s-a plâns ziarului nostru că „șefa de la Personal” i-a convins pe toți salariații aflați în aceeași situație (patru la număr), să se retragă acum din activitate, sub forma pensionării anticipate, motivul invocat fiind dificultățile financiare ale firmei datorită cărora este posibilă suspendarea activității la sfârșitul acestui an: „Am fost prelucrate ca să înțelegem că e în avantajul nostru să ieșim la pensie decât să intrăm în șomaj sau să fim date afară, că în ziua de azi, la vârsta asta, nu ne mai angajează nimeni… Eu nu am avut nicio neregulă în muncă, de câte ori s-au dat prime am primit, din cauză că mi-am văzut de treabă, n-am avut niciodată vreo discuție cu șefii. Acum, nu știu ce să mai cred, că din toți patru, numai mie mi-au trimis dosarul la Casa de Pensii… Șefa de la Personal mi-a spus, calmă, că o să se facă dosare și la celelalte colege în ianuarie 2014... M-am supărat și i-am spus că nu las lucrurile așa… M-ar ajuta să știu dacă mă obligă legea să ies la pensie anticipată dacă eu nu vreau și nici firma nu se închide, cum mi s-a dat motiv! Dacă plecam toate, era altceva… Cineva mi-a spus că obligat să plece este numai cel care se pensionează la limită de vârstă”.Încetarea de drept a contractuluiCă un contract individual de muncă poate înceta și dacă angajatul nu-și dorește acest lucru ne-a confirmat-o și Mihaela Crivea, expert în probleme de muncă. Este vorba despre așa-numita încetare de drept a contractului individual de muncă, situație posibilă însă numai în anumite condiții. Așadar, printre altele, contractul individual de muncă încetează de drept și în cazul dizolvării angajatorului, însă numai de la data la care și-a încetat efectiv activitatea, dar și la data îndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru pensionare la limită de vârstă.Decizia exclusivă a angajatuluiCât privește inițiativa pensionării anticipate parțiale, aceasta aparține doar angajatului, indiferent de recomandările angajatorului. În plus, potrivit reglementărilor Inspectoratului de Muncă, un angajator nu are de ce să oblige salariatul să se pensioneze anticipat din moment ce legea îi pune la dispoziție alte forme legale de încetare a contractului de muncă, precum concedierea sau trimiterea în șomaj. Dacă însă angajatul a semnat cu mâna lui cererea de pensionare anticipată parțială, contractul său va înceta de drept exact la data comunicării deciziei de către Casa Județeană de Pensii, independent de voința salariatului sau a angajatorului de la momentul respectiv - ne-a confirmat și Gabriela Goschin, director executiv adjunct la Casa de Pensii.E loc de negociere…Pe de altă parte, sunt situații când un salariat, din proprie inițiativă, cere angajatorului să-i facă dosarul de pensionare anticipată, iar după un timp se răzgândește, din motive personale, însă documentele au ajuns deja la Casa de Pensii. Chiar și în aceste împrejurări, legea permite înche-ierea unui alt contract individual de muncă, însă, de data aceasta, angajatorul este cel care decide dacă acceptă sau nu - com-pletează G. Goschin. Mai mult, în astfel de situații, dacă a primit decizia de pensionare anticipată, pentru a-și putea continua munca, persoana în cauză trebuie să renunțe la pensie, căci nu are dreptul să primească și pensie anticipată, și salariu în același timp.