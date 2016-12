Când poate angajatorul „să ciuntească“ leafa salariatului

„Eu nu cred că un salariat poate să fie pe-nalizat la salariu dacă nu se dovedește că a păgubit firma în vreun fel. La noi, văd că merge și pe vorbe…” - ni s-a plâns un cititor, care ar dori să știe în ce situații are dreptul angajatorul „să ciuntească” leafa salariatului.v v vCă orice salariat poate răspunde în situația în care, din propria vină, aduce pagube angajatorului, ne-a confirmat și Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Însă, acest lucru nu este posibil decât în anumite condiții, cum ar fi, de exemplu, existența unui prejudiciu cauzat în patrimoniul angajatorului, care să fie clar dovedit; de asemenea, trebuie să existe un raport de cauzalitate între fapta angajatului și prejudiciul suferit de angajator. În plus, trebuie să existe dovezi indubitabile că fapta salariatului are legătură directă cu sarcinile angajatului, iar urmarea acesteia să fi fost prejudiciul suferit de angajator în patrimoniu său.De precizat că salariații nu pot răspunde chiar și în situația în care se demonstrează că au adus anumite pagube firme, dacă totul s-a întâmplat din cauze de forță majoră sau alte cauze neprevăzute, pe care salariatul nu avea cum să le evite, oricât de mult și-ar fi dorit sau dacă acele pagube se încadrează în riscul normal al serviciului.Reglementări! Indiferent de situație, contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, iar suma se reține în rate lunare din drepturile salariale ale angajatului (ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv).