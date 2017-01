Când plătiţi mai puţin la întreţinere

Când plătiți mai puțin la întreținere

Locatarii care lipsesc de acasă minimum 15 zile consecutive beneficiază de o diminuare a cheltuielilor de întreținere.Oamenii propun ca acest termen să fie de 5 zile.Poate că unul dintre cele mai râvnite cadouri de sărbători este concediul de odihnă. Cei care locuiesc la bloc și pleacă de acasă consideră că ar trebui revizuite reglementările care permit anumite scutiri de la plata întreținerii în perioada absenței. Astfel, unora li se pare normal să fie scutiți total de la plata întreținerii, alții, care știu că anumite cheltuieli comune trebuie plătite de toți, fie că sunt branșați sau debranșați de la sistemul centralizat de căldură, fie că absentează, propun ca de scutiri să beneficieze și cei care lipsesc minimum 5 zile consecutive: „La noi în familie este lege, înainte de Crăciun plecăm din țară, la rudele noastre din Italia și lipsim o lună. Noi știm deja că trebuie să anunțăm asociația de plecare, ca să se știe cum ne calculează întreți-nerea. Problema care nu mi se pare în regulă e că noi mai plecăm de acasă și de Paște, dar numai pentru 8 zile, când nu ni se primește cererea la asociație, pe motiv că n-avem dreptul la scutiri. Acum, n-ar fi normal ca dacă pleci o zi, două, să-ți mai taie din cheltuieli… Noi ne-am consultat în asociație și credem că legea trebuie schimbată și dacă pleci de acasă cel puțin 5 zile, să nu mai plătești obligațiile comune. Mi s-a întâmplat să lipsesc 14 zile, fără să fiu scutit, ceea ce mi se pare un abuz. Ca să nu mai spun că s-a stricat interfonul în lipsa noastră, dar tot am fost băgați la plată. Nu contează câți bani economisesc, noi luptăm pentru un principiu!” (Daria Olaru).Prag de 15 zileOscar Beneș, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că potrivit legislației actuale, este necesar ca locatarii să lipsească din apartament cel puțin 15 zile, pentru a beneficia de scutiri la o parte din cheltuielile comune. Însă, atrage atenția că aceste scutiri nu se dau dacă președintele asociației și nu administratorul, care este un executor, nu are putere de decizie!), nu primește o cerere scrisă în acest sens, cerere care se va înregistra, de asemenea, la președinte. De asemenea, această cerere, în care se va menționa perioada în care apartamentul va fi liber, trebuie depusă și înregistrată înainte de plecare și nu la sosirea din acea deplasare. Chiar și așa, scutirea nu va fi totală, pentru că legislația nu permite acest lucru, însă anumite cheltuieli vor fi șterse de la plată: „Dacă președintele nu este informat înainte de plecare, nu se mai acordă acele scutiri, așa spune legea”.Scutiri de la platăAșadar, locatarii care respectă procedura de mai sus, vor fi scutiți de toate cheltuielile comune care se repartizează la numărul de persoane, dar și de iluminatul scării și al ener-giei electrice consumate pentru func-ționarea liftului. Este vorba de acele elemente comune care trebuie în-treținute și când unii locatari lipsesc cu anii sau cu lunile, căci, în Constanța, există nenumărate astfel de cazuri (apartamente de vacanță, destinate exclusiv închirierii sau lăsate nelocuite de cei plecați să muncească în străinătate).Obligații permanenteDe precizat că și locatarii care lip-sesc din apartamente vreme îndelun-gată, chiar cu anii, dacă apartamentul este nelocuit, proprietarul trebuie să suporte obligațiile ce țin de cota parte indiviză, printre care se numără și service-ul și reparațiile interfoanelor. Alte plăți permanente sunt cele pentru fondul de reparații și/sau investiții; cheltuielile administrative și gospodărești (mate-riale consumabile, becuri etc.), salariile/indemnizațiile administratorului, conta-bilului, mecanicului, președintelui, cen-zorului și portarului, dar fără indemni-zația persoanei pentru curățenie, întreținerea ascensorului, centralei de bloc, interfonului sau a altor instalații de pe spațiile comune și consumurile și pierderile de pe spațiile comune.