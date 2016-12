Când nu răspund salariaţii de faptele lor?

Când nu răspund salariații de faptele lor?

Potrivit noului Cod al Muncii, salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.„Am avut un accident, nu din vina mea și fără victime. Problema mea e că sunt pus ca să plătesc încărcătura. Despre reparații, mașina are asigurare… Șeful mi-a spus că dacă eu am fost la volan și n-am evitat accidentul, sunt bun de plată, cică așa spune noul Cod al Muncii. Eu am auzit că dacă n-a fost vina mea, nu trebuie să dau nimic” (Laurențiu Sultan).v v vPotrivit consilierului juridic Carmen Gigică, referitor la noul Cod al Muncii, și acesta, asemenea vechiului Cod, îi scutește de răspundere pe salariații care produc pagube ce se încadrează în riscul normal al serviciului, dar și de alte prejudicii provocate de forța majoră, de cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate. Pe de altă parte, potrivit noii legislații, salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și prin-cipiilor răspunderii civile contrac-tuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Noutatea actualelor reglementări este că în situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, îi va putea cere, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.Totuși, conform reglementărilor Inspectoratului Teritorial de Muncă, indiferent de situațiile imputate angajaților, angajatorii nu trebuie să procedeze, cu de la sine putere, la rețineri salariale, obligația lor fiind aceea ca în astfel de cazuri să solicite anchetă din partea Poliției, care, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor vizate, să stabilească dacă fapta se încadrează sau nu la riscul normal al serviciului.