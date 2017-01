Când moştenitorii se ceartă

Când moștenitorii se ceartă

„Suntem trei frați și nu ne înțelegem cu moștenirea, după ce am depus actele la notar și-au adus aminte că am fost înfiată. Actele stau pe loc, notarul ne-a tot trimis vorbă să continuăm, dar frații mei se fac că plouă. Dacă deja s-a cerut succesiunea, dă voie legea să batem pasul pe loc? Vă mulțumesc pentru înțelegere, D. Maria”.v v vDin păcate, doamnă Maria, situația dumneavoastră nu este prima de acest fel. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, legiuitorul are proceduri clare pentru rezolvarea tuturor problemelor care au ca obiect ceea ce în termeni juridici se numește dezbaterea succesiunii. Astfel, în timp ce deschiderea succesiunii se produce la data morții succesorului, pentru dezbaterea acesteia trebuie începute, fie procedura notarială, dacă toți moștenitorii sunt de acord, fie cea judecătorească, pentru situațiile în care apar neînțelegeri.Cât privește faptul că moștenirea bate pasul pe loc, deși toate actele au fost depuse la un cabinet notarial, trebuie să știți că dacă apar probleme, precum cele din cazul dumneavoastră, notarul are dreptul să suspende dezbaterea moștenirii, dar și s-o reia dacă aceste neînțelegeri se rezolvă între timp. În continuare, depinde numai de dumneavoastră dacă veți continua moștenirea prin notariat sau prin justiție, dacă nu ajungeți la un acord. În plus, e bine să știți că și dumneavoastră, de una singură, puteți să vă acționați frații în instanță pentru dezbaterea moștenirii, întrucât succesiunea poate fi deschisă și fără acordul tuturor moștenitorilor, ci doar al unei părți direct interesate.