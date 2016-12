Când le este interzis părinţilor să-şi vândă propriile case

Când le este interzis părinților să-și vândă propriile case

Chiar dacă au copii, părinții își pot vinde bunurile proprii după cum doresc. Însă, după 60 de ani, n-ar trebui să facă tranzacții imobiliare în lipsa unui certificat medical.În principiu, contractul de vânzare-cumpărare este inatacabil. Totuși, actul poate fi anulat dacă se ajunge la concluzia că vânzătorul nu avea discernământ în acel moment. Pentru a nu risca să cadă în capcana propriilor copii, un cititor este dispus să se înarmeze cu toate „întăriturile medicale”. „Am un apartament cu două camere, închiriat, și o casă cu patru camere, la cartier, în care locuiesc singur, soția fiind decedată. Sunt bolnav de cancer, am 64 de ani și îmi trebuie bani mulți pentru operație. M-am gândit să vând apartamentul, dar cei doi copii m-au amenințat că dacă vând, o să aibă ei grijă să mă scoată bolnav psihic și să anuleze vânzarea. După ei, e interzis să vând casa muncită de mine! Se bazează că, acum 8-9 ani, am fost internat o săptămână la Palazu Mare, eram dărâmat, după ce mi-a murit soția, dar mi-am revenit. Eu la vânzare nu renunț, pentru că nu vor să mă ajute cu bani de operație, numai la moștenire le stă capul… Nu vreau să-i fac probleme clientului și aș vrea să știu prin ce act medical serios pot eu să demonstrez că sunt normal la cap. Fac orice, numai să nu-mi atace copiii actul de vânzare-cumpărare!”, declară un cititor.v v vDupă cum ne-a explicat notarul Elena Ionescu, într-adevăr, Codul Civil obligă persoanele cu vârsta peste 60 de ani, aflate în situația de a încheia un act notarial privind o vânzare-cumpărare, un testament, procuri etc., să prezinte o adeverință medicală eliberată de un medic psihiatru, prin care să se ateste deplinătatea facultăților mintale. Cu alte cuvinte, notarul nu va autentifica actele decât după ce un medic specialist atestă în scris că partea respectivă poate să-și exprime în mod valabil consimțământul în momentul încheierii.Expertiză psihiatricăPe de altă parte, dacă o persoană dorește să-și ia măsuri suplimentare, astfel încât să nu riște ca după autentificarea actului, să fie târâtă prin sălile tribunalelor, poate să facă proba capacității de exercițiu și printr-o expertiză medico-legală. De precizat că în cauzele civile, expertiza medico-legală psihiatrică se face la cererea persoanelor fizice numai pentru stabilirea capacității psihice de exercițiu vizând încheierea unor acte de dispoziție (testament, donație, vânzare-cumpărare), eliberându-se un certificat medico-legal. În aceste cazuri, persoana interesată va completa o cerere la Institutul de Medicină Legală din raza de domiciliu și va primi o trimitere către un laborator de sănătate mintală, cu scopul de a obține un certificat medical care să ateste dacă este sau nu în evidența acestor instituții. După care, cu buletinul, carnetul de sănătate, orice alte documente medicale și certificatul medical eliberat de laboratorul respectiv se va prezenta la instituția medico-legală la data stabilită în prealabil, în vederea examinării psihiatrice, care se va face de către comisia de expertiză medico-legală psihiatrică. Va fi examinat de cel puțin doi medici - psihiatru și legist, apoi va fi supus unui examen psihologic. Dacă medicii examinatori consideră necesar, va primi bilet de internare într-un spital de psihiatrie, în vederea stabilirii diagnosticului în condiții de internare.După finalizarea expertizei psihiatrice și primirea actului medical, recomandarea notarului este să nu se întârzie prea mult semnarea actului de vânzare-cumpărare.