Când îşi pierde soţul divorţat dreptul la întreţinere

Când își pierde soțul divorțat dreptul la întreținere

Cu toate că obligația de întreținere între soți încetează după desfacerea căsătoriei, în anumite situații, soțul divorțat are dreptul la ajutor din partea fostului partener de viață. Când i se cuvine asta și din ce cauze își poate pierde acest drept, aflați din rândurile de mai jos.În majoritatea cazurilor, căsătoriile se desfac din vina comună a soților, iar în asemenea situații, foștii soți nu mai au obligații de întreținere unul față de celălalt în afara celor stabilite de instanță în privința copiilor minori, dacă există. Când, totuși, se întâmplă ca divorțul să se pronunțe din vina exclusivă a unuia dintre soți, celălalt poate ridica pretenții financiare. Este vorba despre o prestație care să compenseze, atât cât este posibil, dezechilibrul pe care l-a adus divorțul în viața celui care solicită dreptul la întreținere. „Practic, este vorba despre o prestație compensatorie. Soțul divorțat are dreptul la întreținere dacă se află în nevoie din cauza unei incapacități de muncă survenită înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei” – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, potrivit căreia aceeași obligație intervine și atunci când incapacitatea apare într-o perioadă de un an de la divorț. Atenție, însă, este vorba numai despre incapacitatea cauzată tot de o împrejurare care are legătură cu căsătoria, împrejurare care va trebui confirmată de instanță.„E mama ta, o lași să moară?“„O fi tatăl meu, dar nu pot să-i trec la nesfârșit cu vederea toate răutățile de care am avut parte și eu, și mama, de peste 24 de ani. Bătăi, certuri, scandaluri… nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Are o concubină de mulți ani, în 2011 s-a mutat de acasă, iar în aprilie 2012 a divorțat, în hotărâre scrie că din vina lui a fost desfăcută căsătoria. Mama n-a muncit niciodată din cauza problemelor de sănătate, tata ne-a promis că o să-i dea el bani pentru medicamente și după divorț, cât va trăi mama. S-aținut de cuvânt numai trei luni, după care ne-a zis că nu-l mai obligă legea să cotizeze cu nimic, să ne luăm gândul. Am auzit că legea îl obligă s-o susțină financiar pe mama cât e bolnavă, dar el lasă totul în grija mea. Pe întâi martie l-am sunat, m-am gândit că fiind mărțișorul, o să i se înmoaie inima și plătește pastilele, dar a țipat la mine: „E mama ta, o lași să moară? Descurcați-vă, ajunge cât v-am dat!”.Mariaj de minimum 20 de aniExact pentru situații de acest gen au fost aduse modificări prin noua legislație în materie civilă, potrivit căreia, odată cu desfacerea căsătoriei, se poate solicita și așa-zis prestație compensatorie din partea soțului vinovat de divorț. Atenție, această prestație se poate acorda numai în cazul când căsătoria a durat cel puțin 20 de ani.Prestația compensatorie se poate acorda atât în bani, cât și sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, dar și în natură, mai exact sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin soțului obligat la întreținere.Separat de aceste obligații, soțul nevinovat de producerea divorțului are dreptul să fie despăgubit și pentru prejudiciul moral suferit, tot instanței revenindu-i rolul să cuantifice acest prejudiciu.Anularea obligațiilorTotuși, sunt anumite împrejurări care duc la tăierea dreptului la întreținere deja obținut, după cum urmează: recăsătorirea beneficiarului, ivirea unei situații noi, când acesta dispune de resurse în măsură să-i asigure condiții de viață similare celor din timpul căsătoriei și, evident, prin decesul unuia dintre soți. Trebuie știut însă că aceste drepturi nu se acordă din oficiu, deși sunt conferite de lege, deci trebuie cerute la desfacerea căsătoriei.