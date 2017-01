Când încep bărbaţii să fie bântuiţi de spaima îmbătrânirii

Psihologul te ajută

Când încep bărbații să fie bântuiți de spaima îmbătrânirii

De regulă, între 40 și 50 de ani, subconștientul omului începe să fie bântuit de spaima îmbătrânirii, iar cei ce nu știu să o gestioneze ajung la depresie, spun psihologii. Paradoxal, acest inevitabil prag psihologic este trecut mai greu de bărbați.Criza vârstei mijlocii este resimțită de acei oameni care simt că viața a trecut pe lângă ei, fără să o fi trăit din plin și care își fac tot felul de reproșuri. În aceste condiții, apar tensiunea psihică, plicti-seala, stresul, neînțelegerile în cuplu, lipsa de motivație. O abonată a ziarului nostru a ținut să atragă atenția cât de insuportabilă devine această situație în cuplu când bântuit de spaima bătrâneții este bărbatul, nicidecum femeia: „Cum se poartă de când lumea, femeia are o problemă cu trecerea anilor… Eu am 41 de ani, iar soțul, 46. Eu niciodată n-am făcut crize la schimbarea prefixului, pe soțul meu, în schimb, îl apucă isteria de ziua lui de naștere, cam de pe la 40 de ani. Eu n-am văzut până acum niciun bărbat să se arate bântuit de vârstă, e caraghios. Face urât, e tot mai nemulțumit că trece viață pe lângă el, îi e groază de bătrânețe, mi-e și jenă să dau din casă... Dacă o ține tot așa, ajunge la balamuc. Am vrut să mergem la psiholog, dar s-a supărat pe mine și nu mi-a vorbit o săptămână. E normal ca un bărbat destul de tânăr, care arată bine, stă bine și cu banii, să fie obsedat de anii din buletin mai rău ca o femeie sau a luat-o el razna și nu-mi dau eu seama?”.Bărbații, mai afectați„Paradoxal, acest inevitabil prag psihologic este trecut mai dificil de bărbați, care încep să se întrebe mai mult decât femeile dacă ceea ce au realizat până atunci, nu doar pe plan sentimental, ci și material sau social este mulțumitor“, precizează psihologul Alina Pandrea. „Or, pe fondul acestor dileme se instalează un soi de panică și anxietate, iar ceea ce urmează este nevoia acută a bărbatului de a compensa aceste neajunsuri. Nu e de mirare de ce unii bărbați, în această perioadă a vieții, fac lucruri trăsnite doar pentru a scăpa de monotonia care le stăpânește viața: fie își schimbă mașina cu alta mai arătoasă, fie se antrenează în relații extraconjugale. Pe de altă parte, și femeile ajunse la vârsta maturității încep să acorde propriei persoane mult mai multă atenție decât înainte, altele se dedică exclusiv carierei sau încearcă diverse forme de reconfirmare a șarmului personal. Diferența constă în aceea că, la bărbați, criza durează de la trei la zece ani, iar la femei, între doi și cinci ani. Ceea ce demonstrează că femeile dispun de capacitatea de a se mobiliza mai bine decât bărbații pentru a face față situației. În aceste condiții, se acționează fără un plan anume, se iau decizii pripite, se poate ajunge la divorț, au fost și tentative de suicid. Totul, din cauză că ne îngrijorăm că am ajuns la jumătatea vieții și că ne-au mai rămas atâtea de făcut sau că, dimpotrivă, nu mai avem nicio provocare. În plus, nici organismul nu mai face față ca altădată, așa se explică de ce se caută forme de reconfirmare a tinereții. Or, toate acestea ne fac agitați și irascibili” - adaugă psihologul.Ce-i de făcutPotrivit studiilor, criza vârstei mijlocii poate ține de la câteva luni, la câțiva ani și, atenție!, dacă nu este bine gestionată, poate fi marcată frecvent de depresii. În general, sunt mai afectate oamenii cu studii și dăruiți profesiei, cu venituri medii sau peste medie, care se plâng de insatisfacții repetate.Pentru a depăși mai ușor această sensibilă perioadă, psihologul consideră că atât cunoașterea de sine, cât și susținerea din partea apropiaților sunt necesare ca aerul. Apoi, odată ce conștientizăm că ne aflăm într-o etapă dificilă a vieții, că nu suntem singurii de pe lumea asta care trăim așa ceva, printr-o mai bună comunicare cu partenerul, cu familia, cu prietenii, prin consiliere psihologică și cu mult, mult umor, șansele de a depăși momentul cresc văzând cu ochii. În fond, de când lumea se fac glume pe seama vârstei, și la femei, și la bărbați, așa că nimeni nu poate opri cursul vieții doar pentru că se teme de bătrânețe.