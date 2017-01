Când îi poţi cere dobândă angajatorului

Când îi poți cere dobândă angajatorului

De când s-a declanșat criza, semnalele cititorilor privind amnezia unor angajatori de a-și plăti la timp salariații au continuat să curgă. Puțini sunt însă cei care știu că dacă angajatorul… uită să-i plătească, îi pot cere dobândă. Cum se pot obține asemenea drepturi, aflați în continuare.Probabil că dacă acei angajatori și-ar fi asigurat angajații că pentru salariul neplătit la timp vor obține dobânda aferentă perioadei de întârziere, plus actualizarea sumei datorate cu rata inflației, oamenii nu ar fi ajuns să facă reclamații la presă, la ITM ori alte instituții ale statului: „Eu spun că mâna care te hrănește nu trebuie lovită. La fel spun și ceilalți aproape 20 de colegi ai mei care, cu toții, n-am fost plătiți ca lumea din toamna trecută. Adică, leafa pe septembrie 2012 am primit-o în decembrie, iar în ianuarie și februarie 2013 am fost plătiți cu 300 lei, cam cât e venitul minim garantat de stat, s-a mers pe ideea asta, ca să nu facem scandal. Noi nu ne pricepem la contabilitate și legi, dar știm sigur că avem, aproape toți, rate la bănci. Iar banca nu te iartă, îți ia do-bânzi peste dobânzi, penalități, te lasă și fără casă. Noi am auzit că și patronul este obligat să plătească dobânzi dacă nu plătește oamenii la timp. Ce trebuie să facem pentru drepturile noastre? Noi nu vrem să-i facem rău patronului, știm că are probleme cu banii, dar și pe noi ne termină băncile!” - este dilema unui grup de muncitori în construcții, în numele căruia ni s-a adresat Leonard Ilie.Angajații, protejați de lege„Categoric, obligația de bază a angajatorului este ca pentru munca prestată de angajații săi, aceștia să primească salariile în suma și la data stabilite prin contract. Din păcate, din cauza efectelor negative ale crizei sau din tot felul de alte motive, unele chiar neortodoxe, instanțele sunt sufocate de procese privind litigiile de muncă” – ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă.Ce se întâmplă dacă salariatul nu este plătit la timp? Dacă este o situație fortuită, iar angajaților li se explică situația, de regulă, astfel de conflicte se rezolvă prin înțelegere. Când însă intervine o obișnuință a angajatorului, puțini sunt cei care nu acționează. Majoritatea solicită recuperarea salariilor restante instanțelor de judecată. Or, motivul principal este exact obligația angajatorului la plata unei dobânzi pentru întârzieri, egală cu rata dobânzii de referință a Băncii Naționale, la care se mai adaugă patru puncte procentuale. În plus, angajații mai pot obține și actualizarea sumei datorate de angajatori cu indicele inflației. „Pe de o parte, legislația urmărește descurajarea abuzurilor, iar pe de alta, oferă posibilitatea salariatului să-și primească veniturile restante la adevărata valoare” – a completat specialista.Termen de acțiuneCei care doresc să-și recupereze astfel de drepturi trebuie să știe din start că acțiunea în instanță trebuie depusă în termen de trei ani de la data când i-au fost afectate drepturile, instanța competentă fiind tribunalul în raza căruia se află sediul angajatorului. Vestea bună este că litigiile de muncă au prioritate la judecare, fiind supuse doar recursului, iar hotărârea dată în prima instanță este deja executorie. Un alt avantaj este că reclamantul nu trebuie să plătească taxă judiciară de timbru.ITM nu trebuie ocolitTotuși, înainte de a ajunge în instanță, salariatul neplătit ar trebui să se plângă Inspectoratului Teritorial de Muncă (al cărui sediu se află în strada Decebal nr. 13C, Constanța). Asta, din cauză că ITM se poate implica în soluționarea unor conflicte de acest gen, prin demararea unei proceduri de verificări la firma reclamată. Având în vedere că legea prevede o serie de sancțiuni drastice pentru angajatorul care nu-și plătește la timp salariații, specialista ne-a confirmat că, în multe cazuri, reclamațiile se opresc la acest nivel, iar litigiile se sting pe cale amiabilă.