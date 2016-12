Când eşti obligat să-ţi schimbi buletinul

Când ești obligat să-ți schimbi buletinul

„S-a făcut o încurcătură de la primărie cu numărul de la casă al părinților mei, și-au făcut casă nouă și au primit același număr ca și vecinii lor. Trebuie să schimbe acum și buletinele sau peste un an și ceva, când expiră termenul, pentru că ei tot acolo stau, nu și-au schimbat domiciliul, e diferența de o cifră? Ce acte se cer pentru așa ceva și cât costă?” (Ion Radu).v v vDin păcate, domnule Radu, potrivit reglementărilor privind evidența populației, actul de identitate se va schimba, obligatoriu, nu doar în cazul schimbării domiciliului, ci și a denumirii străzii sau a numerotării imobilelor.Cât privește actele necesare pentru eliberarea noului act de identitate, acestea sunt următoarele: l Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate l Certificatul de naștere l Certificatul de căsă-torie, dacă este cazul l Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul l Certificatul de deces al soțului/soției decedat/de-cedate, în cazul soțului supraviețuitor l Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani l Documentul cu care se face dovada spațiului de locuit – original și copieCosturi: În acest demers se va plăti o taxă de 11 lei (7 lei contra-valoarea cărții de identitate, plus 4 lei timbrul fiscal), care se poate achita la Casieria Primăriei munici-piului Constanța – Centrul de Informare Cetățeni ori Agenția SPIT (Serviciul Public de Impozite și Taxe) din b-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice sau la orice agenție fiscală (SPIT) sau oficiu poștal din municipiul Constanța.Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, care se consemnează pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.